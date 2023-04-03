Хотите узнать, чего вам катастрофически не хватает в жизни – выберите всего лишь одну картинку

Каждому из нас постоянно чего-то не хватает в жизни. Оказывается, чего именно, совсем просто. Нужно всего-навсего пройти психологический тест от ТСН.ua.

Каждый человек проживает свою судьбу. Хотя кое-что мы сами решаем: например, какую профессию выбрать или с кем связать свою жизнь. Люди постоянно сталкиваются с разными проблемами и ищут того, чего им катастрофически не хватает.

Выберите всего лишь одно изображение из картинки ниже, которое вам больше всего понравилось. Не тратьте на раздумья много времени, ведь для принятия правильного решения нужно всего несколько секунд:

Тест на то, чего вам не хватает / Фото: Фото из открытых источников

Теперь пришло время узнать, чего вам не хватает в жизни.

Бабочка

На протяжении всей жизни вы прилагали немалые усилия, чтобы думать и заботиться о других, забывая о себе. Вы всегда отдаете больше, чем получаете, часто отказываете себе даже в маленьких радостях. Вы именно тот человек, который ответственно относится к своей работе, благодаря чему и смогли добиться всего, что вас окружает. Но поэтому вы тратите слишком много энергии, которую не можете до конца восстановить. Это мешает добиться ощущения гармонии внутри. Больше заботьтесь о себе и собственных потребностях, позволяйте себе больше отдыхать.

Рыба

Вы никогда не верили в удачу, везение и другие подобные вещи. Во всем заключается только собственный опыт и логику. Вы уверены, что оберегов, талисманов, магических вещей и других подобных предметов не существует. Однако такой реализм заставляет загнать себя в очень узкие рамки, закрывая дверь перед чем-то новым и неизведанным. Именно это и мешает расширить кругозор.

Белка

Вы свято верите в то, что запланированные вещи никогда не сбываются. Поэтому вы ничего не планируете, не анализируете события и свои поступки, не думаете о последствиях, а просто живете в моменте. Вас редко интересуют проблемы, которые могут возникнуть в будущем, ведь думаете, что с ними лучше справляться по мере поступления. Однако такой подход часто приводит к тому, что вы то и дело наступаете на одни и те же грабли.

Лошадь

Вы настоящий педант в своих решениях и не умеете быстро решать какую-либо проблему. Перед принятием решений вы не торопитесь, а все долго обдумываетесь. Все потому, что убеждены — для положительного результата нужно взвесить все "за" и "против". Однако на все это нужно слишком много времени, поэтому проблема становится неактуальной. Из-за чего вы упускаете новые возможности. Следует научиться "ловить момент" и пытаться отпустить ситуацию. А еще попытайтесь решать проблемы мгновенно, это позволит прийти к гармонии в жизни.

Читайте также: