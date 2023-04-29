Хозяева отказались от своей собаки, а она вернулась к ним, преодолев более 64 км (фото)

Собака вернулась к своим бывшим хозяевам через 26 дней после исчезновения.

В Северной Ирландии собака породы золотистый ретривер по кличке Купер вернулась домой спустя 26 дней после своего исчезновения. Животное прошло более 64 км до дома своих хозяев, которые перед этим отказались от него.

Об этом пишет UPI.

Благотворительная организация Lost Paws NI, занимающаяся поиском потерянных собак и кошек, сообщила, что от пса отказались предыдущие владельцы, а впоследствии его приняла новая семья.

Однако Купер сбежал из машины в тот момент, когда он и его новый владелец прибыли в их дом в Данганноне.

Купер нашли, когда он пришел в дом своего бывшего владельца в Тоберморе, который расположен в более чем 64 км от его нового дома в Данганноне. Собаку вернули новой семье.

Новый владелец рассказал, Купер немного похудел во время своего долгого путешествия, но поправляется дома.

Напомним, в Британии собака трагически погибла, спасая своего хозяина от пожара (фото).

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