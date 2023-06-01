Хозяйка Airbnb ударила гостью и разбила ее машину: что ее разозлило

Гостя Airbnb шокировала историей, как ее избила хозяйка дома.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

46-летняя Линдси МакКейб избила Джейн Диллон и еще разбила камнем лобовое стекло ее авто.

Этот эпизод произошел из-за того, что Маккейб ошибочно убедила себя, что актриса и модель, забронировавшие ночь в номере, будут продавать сексуальные услуги из арендованной комнаты.

Она сказала жертве: "Убирайся из моего дома. Собери свои вещи и вынеси все это из моего дома. Я знаю, кто ты, ты проститутка".

Сообщается, что она возмутилась: "Вы не знаете, с кем имеете дело".

Когда Диллон с целью безопасности побежала к своему автомобилю, Маккейб разбила камнем лобовое стекло, а затем побежала к ней драться.

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Вызванная на место полиция впоследствии арестовала Маккейб.

Диллон в результате инцидента получила незначительные телесные повреждения, в частности заметное покраснение и царапину на руке.

В магистратском суде Честера признали нападение Маккейб и преступный ущерб, а также ей было приказано выполнить 12-месячный общественный заказ с 20 днями реабилитационных мероприятий и 150 часами неоплачиваемой работы.

Ей также было предписано выплатить Диллон компенсацию в размере 335 фунтов стерлингов (416 долларов) за причиненный ущерб и еще 165 фунтов стерлингов (205 долларов) за "психологические и физические страдания".

К слову, Маккейб ранее была осуждена за нападение в 2016 году и нарушение общественного порядка в 2018 году.

Ее адвокат сказал, что она больше не рекламирует свою недвижимость на AirBnB.

Напомним, пассажирка самолета отреагировала на SMS соседа, что он сидит "с большой черной женщиной". Она записала их разговор на видео.

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