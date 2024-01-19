Хозяйка и ветеринар были напуганы: во время операции стало известно, что тайно ела собака (фото)

Семья была "в ужасе", узнав, что их любимая собака проглотила более 50 резинок для волос, для удаления которых понадобилась операция.

Об этом пишет nypost.com.

"Мы знали, что она жевала и иногда глотала резинки для волос – когда они выходили из другого конца", – рассказала 50-летняя владелица Виктория Нортвуд. "Но мы были в ужасе, когда поняли, что у нее в желудке застряло их так много, и с этого момента мы будем внимательнее!".

Собака съела 60 резинок для волос / Фото: SWNS

Когда во время каникул прошлого месяца двухлетняя Хэм не вела себя так буйно, как всегда, жительница Великобритании Нортвуд поняла, что что-то не так.

Мопс обычно проводила дни, лая на прохожих из окна, но стала подозрительно тихой, что побудило отвезти ее к ветеринару.

Собака съела 60 резинок для волос / Фото: SWNS

Нортвуд была "не готова" к огромному количеству резинок для волос, которые хирург вытащил из живота Хэм после того, как врачи увидели что-то "странное" в ее животе.

Крайне удивлены, они вытащили из собаки примерно 50-60 резинок для волос.

Собака съела 60 резинок для волос / Фото: SWNS

К счастью, мопс выздоровел и снова "наносит вред дома" — хотя ее владельцы скрестили пальцы, чтобы любимец больше не ел резинки для волос.

"С этого момента мы будем внимательно следить за ней", — сказала Нортвуд. "Какое облегчение, что с ней все хорошо!".

Собака съела 60 резинок для волос / Фото: SWNS

Напомним, собаки склонны глотать обычные предметы домашнего обихода и требуют экстренных мер — достаточно взять бернедудля Молли, которая проглотила связку носков, или французского бульдога, в прошлом году сожравшего 11 резиновых уток.

Не так давно озадаченная пара была вынуждена промывать фекалии своего питомца, чтобы найти крошечные кусочки долларовых купюр после того, как их собака съела 4000 долларов наличными.

Тем временем злой пес из Бостона сжевал паспорта своих владельцев всего за несколько дней до свадьбы.

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