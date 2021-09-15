Хозяйке кота пришлось ставить замки на холодильник и шкафы, чтобы четвероногий не крал еду (фото)

Кот сейчас весит, как собака.

В английском городе Бристоль владелица кота Кита потратила на него много денег, в частности, пытаясь заставить домашнего любимца похудеть, ведь за семь лет он набрал почти 6 килограммов. Владельцам даже пришлось установить детские замки на холодильник и шкафчики с едой, чтобы удержать животное от лакомства.

Об этом пишет Metro.

Когда Кита впервые привезли в центр спасения, где Сара была волонтером, бедняга был очень голодным и имел проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому ему пришлось сесть на специальную диету. Даже тогда хитрый Кит выбирался из своей клетки и воровал еду других котов. На момент, когда Сара Мэтьюс брала кота, она знала о его некоторых медицинских проблемах. Но девушка не догадывалась о его аппетите и хитростях.

"С начала он ел бы все, даже странные вещи. Он любит зеленый пищу, поэтому любые Какие овощи не были в его безопасности, даже если они были на плите. Немедленно ветеринары посадили его на диету с ветеринарной едой, и мы купили кормушки для других наших кошек. Это означало, что только они могут попасть туда через чип в ошейниках. Он изобрел способ задеть когтем под кормушку и вытянуть поднос с печеньем", — отмечает Сара.

Сара вместе с Китом неоднократно посещали ветеринара, сажала кота на диету, но черно-белый пушистик за последние семь лет с 11 фунтов набрал потрясающих 24 фунтов (10,8 кг. — Ред.) - это примерно вес средней собаки.

Metro

"Сначала он залез, когда мы его открыли (холодильник. — Ред.), и я так переживала, что он попадет в ловушку, а мы этого не заметим. Когда это случается, нам приходится ставить все больше замков на каждом шкафу с пищей. Неважно, что это, он найдет путь", — рассказывает Сара.

Несмотря на все ограничения Кит продолжал набирать вес. И владельцы животного выяснили, что он ходил поесть еще и к соседям.

"Если бы я предложила ему свежее мясо или рыбу, он бы не съел. Но он любил собирать все, что угодно: корочки от пиццы и тому подобное. Мы должны были наклеить на него бирку с просьбой к людям не кормить его ", — отмечает Сара.

За время пока Кит живет у Сары и ее семьи, им пришлось потратить десятки тысяч фунтов стерлингов на его питание и лечение.

"Мы потратили на него десятки тысяч фунтов стерлингов за эти годы. Первый год он употреблял много лекарств, пытаясь решить проблемы с глазами и ушами. В какой-то момент мы приготовили специальную для него пищу, поскольку он имел проблемы с мочеиспусканием. Еда стоила 70 фунтов стерлингов за мешок, и он был на этом три года.В 2020 году мы заплатили 2500 фунтов стерлингов за анализы крови на болезнь Кушинга, диабет и т.д., но все они оказались отрицательными. Кот в течение многих лет проходил немало тестов у ветеринаров, но ничего не оказалось положительным. Мы думали, что у него проблемы с гипофизом, но это не подтвердилось", — отмечает владелица животного.

Она говорит, что есть вероятность, что у Кита неврологическая проблема, но на соответствующие тесты нужно расходы тысячи фунтов, а страхование этого не покрывает.

"Это замкнутый круг с ним. Когда он принимает антибиотики, это вызывает у него еще большие проблемы с желудком, поэтому ему приходится есть со стимулятором аппетита, чтобы вызвать желание есть, что усугубляет проблемы с весом. Когда мы водили его к ветеринарам, чтобы его взвесили, я плакала, потому что мы все делали, а он просто становился тяжелее", - отмечает женщина.

Несмотря на то, что он вдвое больше стандартного взрослого кота, размеры не мешают ему быть счастливым и активным, и он любит играть с дочкой Сары Чарли, страдающей аутизмом.

"Он действительно счастлив. Я не думаю, что он воспринимает свой вес как проблему. Он почти живет нормальной кошачьим жизнью. Кот значительно энергичнее за моих двух других котов. Он любит бегать и играть. Иногда мне кажется, что он больше похож на собаку, чем на кота", — замечает Сара.

Metro

"Сейчас у него нет никаких медицинских проблем из-за его размеров, но мы обеспокоены тем, что может случиться в будущем. Мы не хотим, чтобы у него развился диабет или что-то подобное", - добавляет хозяйка Кита.

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