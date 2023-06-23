Храбрые мангусты спасли друга, которого поймал огромный орел - зрелищные фото

Туристы наблюдали за ними во время сафари.

Семья мангустов была вынуждена отбиваться от самого большого орла Африки.

Анкия Пьюзи, гид в заповеднике Mjejane Game Reserve, поделилась историей и соответствующими зрелищными фотографиями с LatestSightings.com.

"Это было прекрасное утро, свет хорошо струился, когда я вела своих гостей на утреннем сафари. Мы наткнулись на необычное зрелище: молодой боевой орел, довольно низко примостившийся на небольшом кусте. Это было удивительно, поскольку эти орлы обычно не садятся так низко без причины", — рассказала гид.

Боевой орел – один из самых больших орлов в мире с размахом крыльев до 2,6 метра. Они охотятся в течение дня и могут есть разных животных, таких как обезьяны, кролики, мангусты и даже других птиц.

"Вдруг внимание орла переключилось вниз. Он пристально смотрел на траву под кустом. Мы услышали звук — тревожные крики полосатых мангустов. Только тогда мы заметили их крошечные тени, двигающиеся в траве. Здесь я поняла, что происходит — орел охотился! Он напал на мангуста. Но орел упустил свой шанс. Незыблемый орел вернулся в кусты, ожидая новой возможности. Конечно, он попытался еще раз поймать мангуста, но снова безуспешно. Однако в этот раз орел оказался на земле", — поделилась Анкия.

Борьба мангустов с орлом / Фото: latestsightings.com

"Один храбрый мангуст, явно недовольный присутствием орла, выскочил из травы. Бесстрашно он побежал к орлу и прыгнул, стремясь укусить его в лицо. Орел сопротивлялся, сумев поймать мангуста в воздухе".

Борьба мангустов с орлом / Фото: latestsightings.com

Борьба мангустов с орлом / Фото: latestsightings.com

"Как только орел взлетел, другие мангусты бросились к нему, пытаясь спасти своего брата. Они прыгали и бегали, пытаясь укусить и поцарапать орла. В конце концов, орел потерял хватку, а пойманному маленькому мангусту удалось сбежать".

Борьба мангустов с орлом / Фото: latestsightings.com

Борьба мангустов с орлом / Фото: latestsightings.com

Впрочем, по ее словам, мангусты еще не окончили свою месть. Они преследовали орла, пока он не остановился на ближайшем кусте. Затем они начали карабкаться на пень, пытаясь укусить и выгнать его со своей территории.

Борьба мангустов с орлом / Фото: latestsightings.com

Дальше мангусты преследовали орла / Фото: latestsightings.com

"Мои гости и я смотрели с трепетом. Это было выдающееся проявление мужества и командной работы семьи мангустов, защищавших свою семью от боевого орла. Наблюдать за таким невероятным поведением в природе — редкий дар. Это утро мы никогда не забудем", – отметила Анкия Пьюзи.

Напомним, бабуины удивили, изо всех сил уцепившись за мост и избежав встречи со львами. Туристы стали свидетелями смекалки обезьян.

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