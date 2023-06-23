Храбрые мангусты спасли друга, которого поймал огромный орел - зрелищные фото

Туристы наблюдали за ними во время сафари.
Семья мангустов была вынуждена отбиваться от самого большого орла Африки.
Анкия Пьюзи, гид в заповеднике Mjejane Game Reserve, поделилась историей и соответствующими зрелищными фотографиями с LatestSightings.com.
"Это было прекрасное утро, свет хорошо струился, когда я вела своих гостей на утреннем сафари. Мы наткнулись на необычное зрелище: молодой боевой орел, довольно низко примостившийся на небольшом кусте. Это было удивительно, поскольку эти орлы обычно не садятся так низко без причины", — рассказала гид.
Боевой орел – один из самых больших орлов в мире с размахом крыльев до 2,6 метра. Они охотятся в течение дня и могут есть разных животных, таких как обезьяны, кролики, мангусты и даже других птиц.
"Вдруг внимание орла переключилось вниз. Он пристально смотрел на траву под кустом. Мы услышали звук — тревожные крики полосатых мангустов. Только тогда мы заметили их крошечные тени, двигающиеся в траве. Здесь я поняла, что происходит — орел охотился! Он напал на мангуста. Но орел упустил свой шанс. Незыблемый орел вернулся в кусты, ожидая новой возможности. Конечно, он попытался еще раз поймать мангуста, но снова безуспешно. Однако в этот раз орел оказался на земле", — поделилась Анкия.
"Один храбрый мангуст, явно недовольный присутствием орла, выскочил из травы. Бесстрашно он побежал к орлу и прыгнул, стремясь укусить его в лицо. Орел сопротивлялся, сумев поймать мангуста в воздухе".
"Как только орел взлетел, другие мангусты бросились к нему, пытаясь спасти своего брата. Они прыгали и бегали, пытаясь укусить и поцарапать орла. В конце концов, орел потерял хватку, а пойманному маленькому мангусту удалось сбежать".
Впрочем, по ее словам, мангусты еще не окончили свою месть. Они преследовали орла, пока он не остановился на ближайшем кусте. Затем они начали карабкаться на пень, пытаясь укусить и выгнать его со своей территории.
"Мои гости и я смотрели с трепетом. Это было выдающееся проявление мужества и командной работы семьи мангустов, защищавших свою семью от боевого орла. Наблюдать за таким невероятным поведением в природе — редкий дар. Это утро мы никогда не забудем", – отметила Анкия Пьюзи.
Напомним, бабуины удивили, изо всех сил уцепившись за мост и избежав встречи со львами. Туристы стали свидетелями смекалки обезьян.
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