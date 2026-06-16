"Хранитель арбузов": кот из Таиланда уверенно покорил Сеть, "работая" на ферме (фото)

Кот и арбузы

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Кот из Таиланда по кличке Перл неожиданно стал звездой Сети. Так, появились фото, на которых он «охраняет» арбузы.

Интересные кадры обнародовало How Everything Works.

Что известно о Жемчуге

Как сообщается, пушистик живет на семейной ферме, где его регулярно фотографируют среди только что собранного урожая. На снимках кот смотрится так, будто пристально смотрит за каждым плодом, сосредоточенно «контролируя» ситуацию. Люди понимают, что это — удачное шутливое совпадение, но фото быстро покорили соцсети.

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Пользователи шутят, что пушист сам взял на себя роль главного «инспектора арбузов». И «работу» свою он выполняет, очевидно, очень ответственно!

Строгий взгляд, уверенная осанка и умение устраиваться прямо среди арбузов — все это о Перле, который теперь имеет прильников в разных уголках мира. Украинские же пользователи шутят, что Перл, вероятно, имеет херсонские корни.

Ранее японские ученые разработали инновационное лекарство против хронической болезни почек у кошек – одной из главных причин их смерти. Препарат, основанный на белке AIM, может помочь организму животных очищать почки и значительно продлить их жизнь. Ожидается, что благодаря этому лечению кошки смогут жить до 30 лет, в то время как средняя продолжительность жизни составляет около 15 лет.

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