"Хреново слышу тебя": в Сети высмеяли длиннющий стол для переговоров Макрона и Путина

"Хреново слышу тебя": в Сети высмеяли длиннющий стол для переговоров Макрона и Путина

По информации росСМИ, длина стола, за которым велись переговоры, была пять метров.

В понедельник, 7 февраля, в Москве состоялись переговоры между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном по ситуации вокруг Украины. В то же время, особое внимание пользователей Сети привлек длинный белый овальный стол, за которым велись переговоры. Официальные снимки по встрече разместила администрация президента РФ. Сразу после опубликованных фото в соцсетях начали появиться шутки по этому поводу.

Как пишут росСМИ, длина этого стола была пять метров. В Кремле отреагировали и объяснили, что такой формат общения президентов – на далеком расстоянии друг от друга – это ради соблюдения противоэпидемических ограничений во время пандемии коронавируса. Интересно, что во время недавнего визита в РФ премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил СМИ, что еще никогда в жизни не сидел за таким длинным столом.

ТСН.ua собрал ряд фотожаб и мемов, заполонивших социальные сети.

Пользователи социальных сетей, комментируя социальную дистанцию между Путиным и Макроном, не могли не упомянуть российские войска вблизи украинских границ. Они писали, что "даже российские войска находятся ближе к украинским границам".

Во что пользователи только не "превращали" длинный стол: в ледовую арену, теннисный стол, хоккейное поле, арена цирка и т.д.

— Шляпник, а кто эти двое. Это Шалтай и Болтай?

– Нет, Алиса. Это шахматы. Две черные лошади.

– Как у вас здесь все интересно! pic.twitter.com/hjsVV9t6fS — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 8, 2022

Estaban esperando más comensales pic.twitter.com/SWVwbnl010 — SusanaAmestoy (@SusanaAmestoy) February 7, 2022

Некоторые пользователи сравнивали дистанцию между Макроном и Путиным с расстоянием от Земли до Луны.

Из-за далекого расстояния другие предположили, что для переговоров Макрону и Путину понадобился мегафон, чтобы докричаться друг до друга.

Некоторые шутили, что расстояние было настолько велико, что Макрон и Путин пользовались биноклем, чтобы видеть друг друга.

...........и так все 5 часов.. pic.twitter.com/bZMAcD7Efo — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 8, 2022

Кроме фотолягушек, в сети появились коротенькие видео. В частности, креативные пользователи пошутили, что российский и французский лидеры могли использовать стол как качели.

или этот один большой pic.twitter.com/o7DHqQR5xu — iLikeGreen (@AntonBoym) February 8, 2022

Остальные придумали собственные смешные реплики. "Приветствую, как дела? — Что? — Как дела спрашиваю. Ты там глух или что? — Хреново слышу тебя. Давай еще раз прилечу".

здоровый Макрон, здоровый говорю pic.twitter.com/ucL6R8uwlG — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 7, 2022

Напомним, в понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины.

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