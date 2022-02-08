"Хреново слышу тебя": в Сети высмеяли длиннющий стол для переговоров Макрона и Путина

По информации росСМИ, длина стола, за которым велись переговоры, была пять метров.
В понедельник, 7 февраля, в Москве состоялись переговоры между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном по ситуации вокруг Украины. В то же время, особое внимание пользователей Сети привлек длинный белый овальный стол, за которым велись переговоры. Официальные снимки по встрече разместила администрация президента РФ. Сразу после опубликованных фото в соцсетях начали появиться шутки по этому поводу.
Как пишут росСМИ, длина этого стола была пять метров. В Кремле отреагировали и объяснили, что такой формат общения президентов – на далеком расстоянии друг от друга – это ради соблюдения противоэпидемических ограничений во время пандемии коронавируса. Интересно, что во время недавнего визита в РФ премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил СМИ, что еще никогда в жизни не сидел за таким длинным столом.
ТСН.ua собрал ряд фотожаб и мемов, заполонивших социальные сети.
Пользователи социальных сетей, комментируя социальную дистанцию между Путиным и Макроном, не могли не упомянуть российские войска вблизи украинских границ. Они писали, что "даже российские войска находятся ближе к украинским границам".
Social distancing #Macron — #Putin meeting pic.twitter.com/SuGXDgsv9S— Latvietis Vidējais (@Videjais_LV) February 8, 2022
Во что пользователи только не "превращали" длинный стол: в ледовую арену, теннисный стол, хоккейное поле, арена цирка и т.д.
7 февраля 2022
— Шляпник, а кто эти двое. Это Шалтай и Болтай?— Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 8, 2022
– Нет, Алиса. Это шахматы. Две черные лошади.
– Как у вас здесь все интересно! pic.twitter.com/hjsVV9t6fS
Putin VS Macron... pic.twitter.com/ZhXkBvmrTN— Franjolittle (@Franjorodowski) 7 февраля 2022
February 8, 2022
Estaban esperando más comensales pic.twitter.com/SWVwbnl010— SusanaAmestoy (@SusanaAmestoy) February 7, 2022
Which version do you prefer? #Putin #Macron pic.twitter.com/40sBXez0xF— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) 8 февраля 2022
February 7, 2022
February 7, 2022
#putinmacron #macronputin #putin #UkraineCrisis— Zarina Zabrisky (@ZarinaZabrisky) February 7, 2022
My first meme. #memesdaily #MemeContest pic.twitter.com/W2vyVwbKvf
Некоторые пользователи сравнивали дистанцию между Макроном и Путиным с расстоянием от Земли до Луны.
Putin Vs Macron @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron pic.twitter.com/yV47lOsSYw— abdullah tırınk (@abdullahtirink) 7 Feb 2022
Из-за далекого расстояния другие предположили, что для переговоров Макрону и Путину понадобился мегафон, чтобы докричаться друг до друга.
Этот setup has provided best banter! #Putin #Macron https://t.co/0XF8Ebj62C— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) 8 февраля 2022
Некоторые шутили, что расстояние было настолько велико, что Макрон и Путин пользовались биноклем, чтобы видеть друг друга.
...........и так все 5 часов.. pic.twitter.com/bZMAcD7Efo— Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 8, 2022
Кроме фотолягушек, в сети появились коротенькие видео. В частности, креативные пользователи пошутили, что российский и французский лидеры могли использовать стол как качели.
или этот один большой pic.twitter.com/o7DHqQR5xu— iLikeGreen (@AntonBoym) February 8, 2022
Остальные придумали собственные смешные реплики. "Приветствую, как дела? — Что? — Как дела спрашиваю. Ты там глух или что? — Хреново слышу тебя. Давай еще раз прилечу".
здоровый Макрон, здоровый говорю pic.twitter.com/ucL6R8uwlG— Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 7, 2022
Напомним, в понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины.
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