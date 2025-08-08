Хронически заложенный нос может "перепрограммировать" мозг: подробности исследования

Насморк / © pixabay.com

Хронический риносинусит — это не только постоянная заложенность носа и головная боль. Американские учёные обнаружили, что он может влиять на работу мозга.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы и нескольких университетов США обследовали 44 человека, половина из которых имела диагноз хронический риносинусит.

С помощью МРТ они изучили активность мозга и обнаружили: у пациентов с воспалением носовых пазух снижена функциональная связь в участках, отвечающих за концентрацию, социальное поведение и решение задач.

Отоларингологи отмечают, что многие пациенты не обращаются за помощью годами, хотя болезнь постепенно снижает качество жизни, влияет на сон и мышление. Особенно заметные изменения наблюдаются у тех, кто имеет тяжелые формы заложенности носа.

Хотя значительного снижения когнитивных показателей в тестах не было обнаружено, ученые предупреждают: даже небольшие изменения во взаимодействии мозговых зон могут влиять на повседневную жизнь. Лечение синусита может длиться годами, а хирургическое вмешательство не гарантирует, что проблема не вернется.

Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.