Художник имплантировал себе ухо в руку – и оно может слышать (фото)

Стеларк / © Guinness World Records

Австралийский перформанс художник Стеларк стал известным в мире благодаря необычному эксперименту с собственным телом — он хирургически имплантировал дополнительное ухо в предплечье.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Проект, получивший название Ear on Arm, разрабатывался более десяти лет. Его цель – исследовать возможности человеческого тела в эпоху технологий и расширить границы восприятия.

Еще в 2007 году этот эксперимент вызвал широкий резонанс — не только в медиа, но и в научных кругах. Художник стал первым человеком, которому создали и имплантировали ухо в руку.

Родившийся на Кипре Стеларк еще с 1970-х годов работает в направлении биоарт — искусства на стыке биологии, технологий и дизайна. Среди его предыдущих работ – роботизированная третья рука, экзоскелет с дистанционным управлением и даже миниатюрная «скульптура для желудка», которую можно проглотить для получения изображений изнутри тела.

В интервью изданию Perth Now в 2016 году художник объяснял, что его вдохновляет стремление изменить представление о человеческом восприятии.

"Я осознал, что мы воспринимаем лишь ограниченную часть электромагнитного спектра, а именно оптический диапазон", - сказал он. «Летучие мыши и дельфины ориентируются с помощью ультразвука, собаки видят только черно-белое, а змеи воспринимают инфракрасное излучение. Я подумал, что если изменю архитектуру тела, то, вероятно, изменю и свое восприятие мира».

Для реализации проекта художник привлек команду из трех пластических хирургов. Работа продлилась около 12 лет и содержала несколько сложных этапов.

Сначала была создана модель уха, затем его уменьшенная копия с использованием живых клеток художника. После этого хирурги сформировали полноразмерное ухо на его руке, используя имплант и ткани организма.

Впоследствии в конструкцию встроили миниатюрный микрофон, позволивший передавать звук. Художник даже слышал собственный голос через беспроводной передатчик.

Впрочем, из-за инфекции часть электроники пришлось удалить. Стелларк планирует повторную операцию, чтобы интегрировать новый микрофон и обеспечить полноценное подключение к Интернету.

"Например, кто-то в Венеции мог бы слушать то, что слышит мое ухо в Мельбурне", - отметил он в своем портфолио Ear On Arm. «Этот проект посвящен воспроизведению структуры тела, ее перемещению и теперь переподключению для альтернативных функций. Он олицетворяет как желание деконструировать нашу эволюционную архитектуру, так и интегрировать микроминиатюрную электронику внутрь тела. Мы развили мягкие внутренние органы, чтобы лучше функционировать и взаимодействовать с миром. Теперь мы можем создавать дополнительные и внешние органы, чтобы лучше функционировать в технологической и медийной среде, где мы сейчас живем».

Художник также экспериментирует с идеей использования этого «уха» как своеобразного Bluetooth-устройства — с передачей звука через полость рта.

«Если вы позвоните мне на мобильный, я смогу разговаривать с вами через свое ухо, но слышу ваш голос «внутри» своей головы», — объяснил он. «Если я буду держать рот закрытым, только я смогу слышать ваш голос. Если я открою рот, другие смогут услышать этот звук, словно он выходит из моего тела».

Напомним, в прошлом году хирурги пришили женщине ухо к стопе.