Художнику приказали вернуть грант на сумму 76 000 долларов после презентации своего "творения" — фото

Датскому художнику приказали вернуть деньги, полученные за заказ произведений искусства для музея.

Об этом пишет The Guardian.

В прошлом Йенс Хаанинг писал картины, в которых подчеркивались власть, неравенство и деньги.

Еще в 2021 году он получил грант в размере 532 000 крон (76 256 долларов США) от Музея современного искусства Кунстен в Ольборге, чтобы он представил свой последний взгляд на эту тему.

Он получил 6000 евро (6411 долларов США) в банкнотах для воспроизведения его предыдущих работ под названием "Средний годовой доход в Дании" и "Средний годовой доход в Австрии" для специальной выставки под названием "Work It Out".

Йенс Хаанинг / Фото: Facebook

В обеих работах использовалась физическая валюта, чтобы показать сколько зарабатывают люди в Австрии и Дании.

Его грант также был добавлен в гонорар художника в размере 25 000 крон (3 853 доллара США) за работу. Впрочем, работники музея были в шоке, когда они открыли "картины", а там были только пустые рамки.

Как ни странно, Хаанинг назвал свое произведение "Возьми деньги и беги".

Директор музея Лассе Андерссон рассказал CBS: "Я был за границей, когда ящики были открыты, но внезапно получил много писем. Йенс известен своим концептуальным и активистским искусством с юмористическим оттенком. И он дал нам это – но также и своего рода тревожный сигнал, поскольку теперь все задаются вопросом, куда пошли деньги?".

Художнику, который предоставил музею два чистых полотна для проекта "Бери деньги и беги", обязали вернуть выплаченные ему средства / Фото: Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Музей решил выставить произведение искусства, хотя на нем ничего не было, однако решил подать в суд, когда художник отказался вернуть деньги.

Йенс тогда сказал датскому радио: "Дело в том, что я взял у них деньги. Это не воровство. Это нарушение договора, а нарушение договора является частью работы. Я призываю других людей, которые имеют такие же ужасные условия труда, как у меня, сделать то же самое. Если они сидят на какой-то дерьмовой работе и им не платят, и они фактически просят платить деньги, чтобы пойти на работу, тогда хватайте все, что можете, и победите это".

Однако теперь Хеннингу приказали вернуть деньги, выделенные на грант.

Йенс сказал, что ему по крайней мере все равно следует выплатить гонорар за идею.

Напомним, женщина, создавшая спинер, не заработала ни копейки. Она придумала его еще тридцать лет назад.

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