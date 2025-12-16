Худшая идея для качественного интима: чем опасен традиционный "секс перед сном"

Лучшее время для интима зависит от возраста партнеров / © Credits

Казалось бы, любое время для любви хорошее. Но у науки другое мнение. Согласно исследованиям, самое популярное время для интима, так называемый «секс перед сном», на самом деле снижает его качество и является самым плохим для получения удовольствия.

О неожиданных выводах специалистов пишет UNILAD.

Почему ночь — это плохая идея

Исследование 2018 показало, что большинство пар любят между 21:00 и полночь, перед тем как лечь спать. Однако автор книги «Сила когда» (The Power of When) Майкл Бреус считает это время неудачным.

«Секс перед сном — это неплохо, просто большинство людей истощены. Когда ваше тело умоляет о сне, есть большая вероятность, что у вас не хватит энергии на потрясающую встречу», — объясняет эксперт.

Кроме того, для некоторых интимная близость перед сном может сработать как энергетик. Выброс эндорфинов и адреналина может помешать быстро уснуть и получить полноценный 8-часовой отдых.

Проблема рассинхронизации

Еще одна преграда для гетеросексуальных пар — разные биоритмы либидо. Женщины чаще настроены на романтику вечером, в то время как мужчины, как правило, готовы к действиям сразу после пробуждения утром.

Эксперты шутят, что теперь у вас есть официальный рецепт на утренний секс. Это время, когда организм имеет больше энергии, что позволяет получить максимум удовольствия.

Лучшее время зависит от возраста

Гормональный эксперт Майк Коксис отмечает, что идеальное время для интима меняется с годами:

20-30 лет: Лучшее время — утро . В этом возрасте либидо самое высокое, а реакция на близость острейшая.

30-40 лет: Пора переходить от спонтанности к планированию. Хотя это звучит скучно, эксперты говорят, что секс по расписанию может быть более «глубоким и эмоционально насыщенным».

40-50 лет: Это «золотая эра» для возрождения спонтанности, когда рутина снова меняется.

60+ лет: Лучшее время смещается на день и ранний вечер. Это фаза, когда сексуальность становится «богаче и осознаннее».

Напомним, новое исследование показало интересную закономерность между утренним сексом и успеваемостью человека. Интимная близость сразу после пробуждения может не только улучшить настроение, но и заметно повысить производительность на работе и даже увеличить шансы на карьерный рост.