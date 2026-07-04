«Худшая пицца как раз в Италии?»: шеф-повар разбил главный гастрономический миф туристов

Где заказывать пиццу, а где пасту: шеф-повар объяснил, как туристы портят впечатление от итальянской кухни / © Associated Press

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Среди туристов часто можно услышать мнение, что легендарная итальянская пицца на своей родине бывает разочарованием.

Известный итальянский шеф-повар, проживающий в Украине, Марко Черветти решил расставить точки над «і» в этом вопросе.

Он пояснил, что у каждого региона Италии есть свой уникальный гастрономический паспорт.

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Где искать настоящую пиццу?

Черветти отмечает: если ваша цель — идеальная, аутентичная пицца, покупать билеты нужно исключительно в один город.

«Пиццу нужно есть в Неаполе. И только там. Если вы хотите настоящей пиццы — велкам ту Неаполь. Она здесь такая, как следует, даже в самой дешевой забегаловке», — отмечает ресторатор.

Гастрономическая карта Италии от Марко Черветти: какую пищу и где лучше заказывать

Рим (регион Лацио) — паста и мясные деликатесы. Здесь Черветти советует забыть о пицце и заказывать культовые пасты: Карбонару, аматричану, качо-пепе или грича. Также стоит попробовать Carciofi alla giudìa (артишоки по-еврейски, жареные во фритюре), Coda alla vaccinara (тушеные бычьи хвосты), Trippa alla romana (говяжий желудок, тушеный с томатами, овощами и, конечно, вином). И многое-многое другое.

Милан — в этом городе обязательны к дегустации ризото по-милански с шафраном, особуко (тушеная телячья голень с косточкой), овощной суп минестроне, полента из кукурузной муки (итальянская родственница баноша) и Cotoletta alla milanese — соков.

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В Венеции шеф-повар советует обязательно нужно есть чикете — маленькие закусочки — под бокал апероль шприц. А еще Bigoli in salsa — толстенькие спагетти с густым соусом из лука и анчоусов. И Fegato alla Veneziana — это очень нежная телячья печень, жареная с большим количеством лука.

Sarde in saor, жареные сардины, замаринованные в луке, изюме и кедровых орешках.

А еще в Венеции. Черветти советует заказывать десерт тирамису, ведь он был изобретен именно в этом регионе.

«Я могу продолжать этот список бесконечно. Ибо итальянская кухня — просто необъятная. И именно поэтому считается одной из величайших кухонь мира», — подытожил он.

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Раньше мы писали, какова была пицца времен Древнего Рима. Также мы писали о том, как приготовить идеальное тесто для пиццы.

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