"Худший кошмар пастора": панихида превратилась в скандал, когда открыли гроб с покойным

Семья покойного Ганса Грандта до сих пор не может оправиться от пережитого ужаса.

В часовне при больнице в городке Обенро на юге Дании должна была состояться панихида по покойному Гансу Грандту. Но когда гроб открыли для последнего прощания с умершим, его дочь увидела внутри незнакомого мужчину.

Об этом пишет Bild.

"Это худший кошмар пастора, который никогда не должен был произойти", – сказала шокированная пастор церкви Кирстен Шмидт.

Церемония должна была состояться во вторник, 7 мая. Открытый гроб поставили в часовне еще до того, как приехали родственники умершего. Первой попрощаться с отцом подошла его дочь Хайди Грандт и вскрикнула от ужаса.

"Она первой подошла к гробу и была шокирована. Там лежал не мой брат и не ее отец, о чем Хайди сообщила гробовщику", — рассказал журналистам Свенд-Эрик Грандт, брат покойного.

Ужасная ошибка произошла в больничном морге. Выяснилось, что сотрудники случайно перепутали два тела, за что больница потом извинилась перед родственниками обоих умерших мужчин.

"Всем теперь нужно оправиться от этого опыта. Это было тяжело для всех участников. Семья, конечно, тоже очень пострадала", – заявила пастор общины.

Выяснилось, что Ганс Грандт был ошибочно похоронен в тот же день под чужим именем возле церкви в городе Эгерзунде. К счастью, гробовщикам удалось вернуть его тело настоящим родственникам в тот же день, чтобы снова провести церемонию, но уже с настоящим покойником в гробу.

Напомним, "одержимая" девушка скончалась в 23 года после 67 сеансов экзорцизма. История немки была экранизирована в голливудском фильме.

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