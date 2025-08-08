"И это пройдет": 107-летняя женщина поделилась мудрым секретом долголетия

Главный секрет Милдред — не переживать из-за невзгод

Милдред Барон, проживающая во Фрихолде, штат Нью-Джерси, отпраздновала свой 107-й день рождения в июне. По ее словам, секрет долгой и счастливой жизни состоит в позитивном мышлении и спокойном отношении к невзгодам.

Об этом сообщает People.

Секрет долголетия: «И это пройдет»

Главный жизненный принцип Милдред — не переживать из-за любых жизненных обстоятельств, ведь они так или иначе проходят.

«Будьте очень спокойны, будьте миролюбивы и примите мою поговорку: „И это пройдет“», — сказала она в интервью журналистам.

Этот подход помог ему пережить немало вызовов, среди которых Великая депрессия, Вторая мировая война и пандемия COVID-19.

Она рассказывает, что во время Великой депрессии ее семья из пяти человек выживала благодаря одному мешку картофеля. А в 40-е годы женщина была свидетелем того, как всех знакомых мужчин призывали на войну.

"Но, как я уже сказала, это тоже прошло", - отмечает она.

Во время Второй мировой войны Милдред устроилась работать бухгалтером и оставалась на этом посту 42 года, вплоть до выхода на пенсию.

Жизнь, полная радости

Сегодня Милдред Барон ведет насыщенную жизнь. Она любит острую еду, создает 3D рисунки и посещает коктейльные вечеринки с друзьями.

Ее 80-летняя дочь Бонни Гринштейн описывает мать как «умную и талантливую художницу, знающую, что происходит в мире». По словам исполнительного директора дома престарелых, где проживает Милдред, она всегда «душа компании» и «прекрасная соседка».

На вопрос о своих надеждах на будущее женщина ответила, что хотела бы «увидеть мир во всем мире».

«Я не думаю, что увижу это, но надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», — подытожила она.

