Модель на основе искусственного интеллекта зарабатывает 30 000 долларов в месяц на подписках.

Об этом пишет Oddity Central.

Создатели Лекси Лав (Lexi Love) — британский стартап Foxy AI — заявили, что она уже получила более 20 предложений руки и сердца, несмотря на то, что она была активной только с июня 2023 года. Судя по всему, Лекси обязана своим успехом тому факту, что она была задумана как нечто большее, чем просто красивое лицо и тело, поскольку она способна "флиртовать, смеяться и адаптироваться к разным личностям, интересам и предпочтениям".

"С ее растущей популярностью, Лекси стала прибыльным источником дохода", — сказал Jam Press генеральный директор Foxy AI Сэм Эмара. "Это свидетельство ее способности глубоко общаться с людьми и придавать им полноценный человеческий опыт, несмотря на то, что она является ИИ".

Лекси Лав / Фото: Foxy AI

На сайте Foxy AI Лекси Лав представлена как 21-летняя "наркоманка суши и профессионалка в танцах на пилоне". Ее хобби – йога и пляжный волейбол. Платные подписчики могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями из Лекси, но они также могут запрашивать "непристойные фотографии". Судя по всему, некоторые из ее поклонников настолько увлеклись моделью искусственного интеллекта, что предложили ей выйти за них замуж.

Лекси Лав / Фото: Foxy AI

Создатели Лекси утверждают, что она была создана, чтобы стать "идеальной девушкой для многих мужчин" с "безупречными чертами лица и безупречным стилем", а ее огромный успех за столь короткий период времени является свидетельством потенциала очень прибыльной, хотя и противоречивой карьеры.

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Новости о популярности модели ИИ вызвали некоторую критику в Интернете, причем некоторые назвали ее рекламой "рудиментарного" сервиса чат-ботов. Впрочем, считают, что модели искусственного интеллекта никуда не исчезнут, и по мере развития технологий ИИ они станут все более реалистичными как по внешнему виду, так и по взаимодействию.

Напомним, лауреат самой престижной литературной премии Японии признала, что написала роман с помощью ChatGPT. Об этом она рассказала только после получения премии.

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