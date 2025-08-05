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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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"Идеальную" статую русалки решили демонтировать из-за ее форм: как она выглядит

В Дании после скандала решили демонтировать статую русалки.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Скандальная статуя русалки. Фото: TV 2 Kosmopol.

Скандальная статуя русалки. Фото: TV 2 Kosmopol.

В Дании демонтируют статую русалки из-за ее «идеальной» груди.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Датское агентство дворцов и культуры демонтирует 14-тонную статую Den Store Havfrue (Большая русалка) из форта Драгор после критики со стороны местных жителей. Ее признали «мужской мечтой о том, как должна выглядеть женщина» из-за большой груди.

Художественный критик Politiken Матиас Кригер назвал статую «уродливой и порнографической», а журналистка Сорин Готфредсен написала в газете Berlingske: «Установление статуи, являющейся воплощением мужской мечты о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли будет способствовать принятию многими женщинами собственного тела».

Она сказала, что обнадеживающим является то, что многие считают статую «вульгарной, непоэтической и нежелательной».

Авто скульптуры Питер Бэч и Торбен Бодткер, владелец форта, считают, что произведение искусства не носит порнографический характер. Они говорят, что большая грудь у русалки для того, чтобы скульптура была симметричной. Некоторые местные жители поддерживают позиции мужчин.

В оценке Датского агентства дворцов и культуры не упоминается ничего о размере или внешнем виде бюста статуи.

Зато там указано, что статуя «не считается вписывающейся в культурно-историческую среду», поскольку она не соответствует культурному наследию форта Драгор 1910 года.

Напомним, фермер случайно обнаружил в земле статую VI века.

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