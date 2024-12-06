Идентичные незнакомцы с одинаковой внешностью, работой и именами прошли ДНК-тест – фото

Мужчины, имеющие одинаковую внешность, работу и даже имена, сделали тест ДНК, чтобы выяснить, являются ли они родственниками или нет.

Об этом пишет LADbible.

Оба Брейди Фейглы – бейсболисты с ростом 195 см, с рыжими волосами, рыжей бородой и очками. Даже будь они настоящими близнецами, было бы довольно странно, что они оказались на одной работе. Но эти совершенно незнакомые люди работают еще и на одинаковой должности.

Один из Фейглов – питчер команды Pericos de Puebla в Мексике, а другой – питчер команды Oakland Athletics в США.

Что же показал тест ДНК

Оказывается, они не родственники, и это, возможно, самая шокирующая вещь во всей этой истории. Однако тест обнаружил некоторые интересные детали об их родословной.

Брейди Фейглы / Фото: Inside Edition

Оказывается, что хотя они не родные братья, они имеют одинаковое количество германских предков в своей крови. Согласно исследованиям, они обнаружили, что Фейглы прибыли из Германии через остров Эллис. Это был обычный пункт въезда для большинства иммигрантов в течение 19 и 20 веков. У них обоих было 53 процента немецкого наследия.

Но на этом биологические связи заканчиваются. Что касается других этнических маркеров, то здесь есть некоторые отличия. Один из них имеет 10 процентов ирландцев и шотландцев, в то время как другой – всего два процента. Это касается рыжих волос. И в то время как один из них имел четыре процента итальянского происхождения, другой не имел ни одного.

Брейди Фэйгл / Фото: Inside Edition

Несмотря на это, оба были благодарны за этот опыт и называли себя "братьями в определенном смысле". Фактически после того, как они появились в Inside Edition, их начали узнавать на публике.

Один из них сказал: "Теперь на публике люди говорят: "Ты один из Брейди Фейглов! Как живет другой? Как прошла встреча?". Это было весело. У меня никогда не было ничего подобного".

Брейди Фэйгл / Фото: Inside Edition

Напомним, близнецы, разлученные после рождения, вели идентичный образ жизни. Мужчины обнаружили, что они женаты на женщинах с одинаковыми именами – Линда, оба имели подобную работу, ездили на Chevrolet, а их собак звали Той.

Читайте также: