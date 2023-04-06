Близняшки вышли замуж за близнецов: как они живут (фото, видео)

Четверка делит вместе дом, а также счет в банке.

Близняшки Бриттани и Бриана Дин вышли замуж за близнецов Джоша и Джереми Сальеров.

Две влюбленные пары рассказали, как они живут. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Так, сестры познакомились с братьями на фестивале близнецов в 2017 году.

Через шесть месяцев после знакомства мужчины вместе сделали предложение любимым.

Фото: instagram.com/salyerstwins

Фото: instagram.com/salyerstwins

Свадьбу пары также праздновали вместе. Церемония прошла летом в 2018 году.

Фото: instagram.com/salyerstwins

Фото: instagram.com/salyerstwins

С тех пор обе пары все делают вместе – от одновременной беременности до совместного проживания. Своей жизнью они делятся с подписчиками в Instagram, где у них более 232 тысяч фолловеров.

В частности, близнецы рассказали о своем одинаковом гардеробе.

Фото: instagram.com/salyerstwins

"Люди часто хотят знать, как мы договариваемся, что носить каждый день. Эта часть, как правило, дается нам легко, поскольку у каждого из нас одинаковый стиль и вкус. Мы не всегда одевались одинаково, и в самом деле, когда мы были младше, мы часто пытались изо всех сил одеваться по-разному. Со временем мы обнаружили, что действительно меньше спорим о гардеробе, когда мы просто позволяем себе носить то, что хотим", — поделились они.

Супруги также признались, что иногда их дети путают их. Впрочем, это происходит редко, когда дети устали. К слову, у пар родились сыновья.

Фото: instagram.com/salyerstwins

Фото: instagram.com/salyerstwins

Интересно, что двоюродные братья, по сути являющиеся родными братьями, составляют одну из 300 четвертичных семей в мире.

"Они родились у однояйцевых родителей-близнецов с разницей менее девяти месяцев. Близнецы женаты на близнецах, которые одновременно родили детей", — прокомментировали они.

Четверка разделяет вместе дом, а также счет в банке.

Фото: instagram.com/salyerstwins

Фото: instagram.com/salyerstwins

Напомним, женщина с самыми большими в мире губами рассказала, что хочет наконец-то обрести свою любовь. Ей постоянно пишут мужчины со всего мира и приглашают на встречу, однако она не соглашается.

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