"Иди к свету": Сеть до слез тронули последние слова женщины к умирающему мужу (видео)

Женщина говорила мужчине, чтобы возвращался домой, когда его болезнь будет вылечена.

Сеть тронуло видео прощания в больничной палате 83-летней женщины из Китая с 87-летним умирающим мужем. Пара прожила вместе 56 лет.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Видеоролик прощания, который записал внук супругов Ци, опубликовали в Douyin 4 апреля. Эти кадры просмотрели уже несколько миллионов человек.

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На видео зафиксировано, как женщина поощряет мужчину "идти к свету", нежно поглаживая его волосы.

"Иди к свету. Не теряйся. Отпусти все. Если пора идти, давай пойдем без сожаления", — прошептала женщина из муниципалитета Тяньцзинь своему мужу.

По словам Ци, его бабушка оставалась сильной перед дедушкой, страдавшим раком легких.

Она также говорила о прекрасном будущем со своим мужем, хотя знала, что этого не произойдет.

"Возвращайся домой после того, как твоя болезнь будет вылечена. Давай составим друг другу компанию еще на несколько лет и на 60-ю годовщину свадьбы давай попросим наших детей устроить большую вечеринку. Я не приеду к тебе в ближайшие дни. Я буду ждать тебя дома", – говорила женщина своему мужу.

По словам Ци, свидетели этого прощания в больничной палате были тронуты до слез.

Напомним, в США женщина трагически погибла в ДТП всего через несколько часов после того, как похоронила своего мужа. Сиротами остались шесть детей супругов.

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