Игра на еде: что известно о первом в мире овощном оркестре – видео

Первый в мире оркестр, создающий музыку исключительно на растительных инструментах, был удостоен рекорда после того, как отыграл 344 концерта в течение 27 лет.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Vegetable Orchestra из 11 участников был создан в Вене, Австрия, в 1999 году, когда музыканты разного происхождения объединились с идеей нарезать овощи на инструменты.

"Все началось как шутка", — сказал основатель Матиас Майнхартер.

Он вспомнил, что четырех членов-основателей зарегистрировали для участия в фестивале перформанса в Вене.

"Мы рассуждали, что мы можем сделать, и подумали: "На чем труднее всего играть музыку?" — сказал он. "В то время мы вместе готовили суп, и одна идея порождала другую".

Исполнители усовершенствовали искусство игры со своей едой. Среди их инструментов – морковь, баклажан, сельдерей и лук-порей.

Венский овощной оркестр установил мировой рекорд

Музыканты рассказали, что они нарезают свежие овощи перед каждым выступлением, поскольку их инструменты живут около 6 часов, прежде чем начинают гнить или терять форму.

Из всех неиспользованных овощей готовят суп, который подают на концерте, а отработанные инструменты превращают в органические отходы, чтобы концерты были экологически чистыми.

Группа, описывающая свою музыку как "овощной стиль", говорит, что настоящая цель их мелодий, кроме просто развлечения, состоит в том, чтобы продемонстрировать, что музыка может звучать из любого места – даже из супермаркета.

Vegetable Orchestra / Фото: Guinness World Records

"Вы можете создать музыку почти из всего, каждая вещь имеет очень специфическое акустическое качество и представляет сложную вселенную звука", — сказали они. "Каждая вещь может являться инструментом, чтобы открыть эту точку зрения".

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