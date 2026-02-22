Игра в снежки может стать олимпийским видом спорта: что известно

Юкигассен / © AFP

Японская игра в снежки Юкигассен может стать олимпийским видом спорта. Соревнования по этому виду спорта в эти выходные состоятся в городе Собецу на острове Хоккайдо, где юкигассен возник более 30 лет назад и постепенно приобрел популярность как организованный командный спорт.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Юкигассен – это командная игра, напоминающая снежную битву, однако имеющая четкие правила и структуру. На поле одновременно играют две команды по семь человек. Игроки используют одинаковые снежки, изготовленные на специальном оборудовании, и прячутся за укрытиями.

Победить можно двумя способами: выбить всех игроков соперника или захватить его знамя. По словам организаторов, ключевую роль в игре играют не только физическая подготовка, но тактика и психологическая выдержка.

Идея превратить Юкигассен в полноценный вид спорта возникла у Собецу во время экономического кризиса. Таким образом, местные власти стремились привлечь туристов и поддержать развитие региона.

Сейчас этот вид спорта активно развивается, а его поклонники надеются, что в будущем юкигассен сможет получить статус олимпийского.

