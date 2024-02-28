Гуляет на поводке и спит в клетке: женщина живет, как щенок (фото, видео)

Женщина, которая любит притворяться щенком, заставляет своего парня "выгуливать" ее на поводке на публике.

21-летняя Дженна из Остина, штат Техас, США, начала "играть в щенка", когда была ребенком, и говорит, что так и не выросла из этого. Она рассказала в шоу Love Don't Judge: "Я просила маму поиграть со мной в собак. Родители всегда спрашивали, когда я вырасту из этого, но я никогда этого не делала".

Теперь она ведет "образ жизни щенка" вместе со своим 30-летним парнем Лоренцо, которому нравится "ее способность принять себя такой, какой она есть".

Женщина притворяется щенком / Фото: Youtube/Love Don't Judge

Она добавила: "Игры со щенками чрезвычайно важны в моих отношениях. Именно в этом заключается большая часть моего языка любви".

Однако не все понимают, почему она ползает на четвереньках, при этом она признает, что "вызывает много ненависти" за то, что притворяется собакой. Лоренцо сказал: "Когда мы на публике, порой это может быть немного неловко. Но есть и более странные вещи. Девушка, притворяющаяся собакой – не самая странная вещь. Я не считаю это странным".

Женщина притворяется щенком / Фото: Youtube/Love Don't Judge

Дженна добавила: "Когда я впервые рассказала ему об этом, он совсем не уклонился. Он такой: "Ок, круто. Что мне нужно делать?". Объясняя, почему ей так нравятся такие игры, Дженна говорит, что ей нравится беззаботное отношение собак к миру и то, что за них делается выбор.

Она ходит на четвереньках, гуляет на поводке, дремлет в клетке и лает в ответ на требования своего "хозяина". Но после того, как Дженна рассказала о своем образе жизни, она столкнулась с негативной реакцией пользователей социальных сетей, утверждающих, что она "психически больна".

Женщина притворяется щенком / Фото: Youtube/Love Don't Judge

Женщина добавила: "Я знаю, что никому не причиняю вреда. У меня нет проблем. Я просто живу своей жизнью в Интернете, и это приводит к осуждению. Поход в парк для собак, очевидно, является одним из моих любимых вещей. Я сказала бы, что Лоренцо – лучший хозяин, о котором я когда-нибудь могла мечтать. Он заботится обо мне. Я чувствую себя самым счастливым щенком в приюте".

Женщина притворяется щенком / Фото: Youtube/Love Don't Judge

Лоренцо сказал: "Я хочу уделять ей это внимание, когда она в этом нуждается, чтобы она чувствовала себя в безопасности и в целом видеть ее счастливой и игривой".

Однако зрители, комментировавшие видео Love Don't Judge, поделились своей обеспокоенностью по поводу такого поведения:

Эта девушка понимает, что вы можете получить похвалу и привязанность, будучи человеком, не правда ли?

Я улетаю на Марс, кто поедет со мной

Это правда, что влюбленные люди не осуждают, но буквально все остальные это сделали

Напомним, мужчина мечтает стать колли и потратил 11 тысяч долларов, чтобы выглядеть как собака. Это его "жизненная амбиция".

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