Играл на улице с животным: домашняя собака до смерти загрызла 5-летнего мальчика

Собаку изъяли и поместили в городской приют.
В г. Голд-Кост, что в Австралии, накануне Рождества домашняя собака до смерти загрызла 5-летнего мальчика, который с ней играл.
Об этом пишет thesun.co.uk.
Известно, что семья мальчика присматривала за домом, в котором произошла трагедия. Ребенок с домашней собакой, принадлежащей владельцам дома, играл на заднем дворе. По неизвестным причинам животное набросилось на мальчика и начало его кусать.
5-летнего ребенка пытались спасти сосед и его бабушка. Мальчика в критическом состоянии госпитализировали в местную больницу, где от полученных травм он скончался.
Из-за инцидента пострадала и бабушка мальчика. Собаку изъяли и поместили в городской приют. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
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