6 пород собак, которые хуже всего переносят стресс и одиночество / © Associated Press

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Не все собаки одинаково реагируют на стрессовые ситуации. Если одни легко приспосабливаются к новой среде и изменениям в повседневной жизни, то другие могут испытывать сильную тревогу даже из-за незначительных нарушений привычного распорядка.

Об этом сообщило издание Doggo Digest.

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Некоторые породы собак особенно чувствительны к эмоциональному стрессу, громким звукам, одиночеству и незнакомой обстановке. Их тревожность может проявляться в чрезмерном лае, скулеже, дрожи или деструктивном поведении.

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Бордер-колли

Бордер-колли отличаются высоким интеллектом и энергичностью, однако именно эти особенности могут делать их уязвимыми к стрессу. Представители этой породы нуждаются в постоянной физической и умственной активности, а её недостаток нередко приводит к тревожному поведению.

Если собака долгое время остаётся без занятий, она может начать портить мебель, чрезмерно лаять или демонстрировать навязчивые действия. Кроме того, бордер-колли склонны к тревоге разлуки, поэтому одиночество может стать для них серьёзным испытанием.

Вижла

Этих собак часто называют «липучками» из-за их чрезвычайно сильной привязанности к хозяевам. Вижлы стремятся постоянно находиться рядом с людьми и нуждаются в большом внимании и ласке.

Длительная разлука может вызвать у них сильное беспокойство. В стрессовых ситуациях собаки иногда начинают портить вещи, чрезмерно слюноотделять или пытаться сбежать. Особенно сложно представителям этой породы приспособиться к жизни, когда хозяева часто отсутствуют дома.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти небольшие собаки отличаются кротким характером и сильно привязываются к своим хозяевам. В то же время они очень чутко реагируют на человеческие эмоции и могут остро реагировать на напряженную атмосферу в доме.

Даже повышенный голос способен вызвать у них страх. А длительное одиночество нередко сопровождается скулежом, беспокойным поведением и проблемами с туалетом в помещении.

Чихуахуа

Несмотря на свою смелость, чихуахуа могут быть довольно тревожными. Им особенно трудно переносить незнакомые ситуации, появление новых людей, громкие звуки и изменения привычной обстановки.

Стресс у представителей этой породы часто проявляется дрожью, чрезмерным лаем или стремлением спрятаться. Иногда испуганные собаки начинают вести себя агрессивно, пытаясь защититься.

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Кокер-спаниель

Кокер-спаниели известны своей нежностью и чувствительностью к окружающей обстановке. Даже незначительные изменения в распорядке дня или появление гостей могут вызвать у них беспокойство.

Эти собаки также плохо реагируют на строгое воспитание и наказания. При сильном стрессе они могут становиться замкнутыми, чрезмерно облизывать лапы, скулить или грызть предметы. Кроме того, представители этой породы склонны к тревоге разлуки.

Той-пудель

У той-пуделей высокий интеллект сочетается с повышенной чувствительностью к внешним раздражителям. Они быстро замечают изменения в окружающей среде и могут остро реагировать на непривычные обстоятельства.

Нарушение привычного режима или напряжённая атмосфера дома могут вызвать беспокойство, которое иногда сопровождается даже расстройствами пищеварения. Для эмоционального комфорта этим собакам необходимы стабильная обстановка, спокойствие и регулярные умственные занятия.

Как помочь собаке справиться со стрессом

Длительный стресс может влиять не только на поведение животного, но и на его физическое здоровье, качество сна и способность к обучению.

Чтобы снизить тревожность, важно обеспечить собаке предсказуемый распорядок дня, достаточную физическую и умственную активность, а также спокойную обстановку. Положительное подкрепление, терпение и внимание к эмоциональным потребностям помогают чувствительным животным чувствовать себя увереннее и безопаснее.

Напомним, что некоторые крупные породы собак, несмотря на свои внушительные размеры, отличаются чрезвычайно кротким нравом. Эксперты назвали 10 пород, известных своей преданностью и привязанностью к хозяевам.

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