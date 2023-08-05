Их перепутали в роддоме: 68-летние мужчины обнаружили ошибку после теста ДНК

Двое 68-летних канадцев после проведения анализов ДНК обнаружили, что их поменяли при рождении в 1955 году в роддоме в провинции Манитоба. Это открытие вызвало большое замешательство у обоих, поскольку один из них воспитывался в поселении метисов, а другой - в украинской католической семье. Всю свою жизнь они ошибались по поводу своего происхождения.

Эту невероятную историю, похожую на сюжет мелодрамы или комедии, рассказывает The New York Times.

Ричард Бове, который был рыболовом и бизнесменом, получил в подарок от своей старшей дочери в 2020 году тест ДНК и, пройдя его, был невероятно удивлен тем, что в его семье есть украинцы, поляки и евреи-ашкенази (выходцы из Европы). Всю жизнь он считал себя наполовину французом, наполовину индейцем и он вырос со своим дедушкой и бабушкой в деревянном доме в поселении метисов.

Приблизительно в то же время Эдди Амброуз разрушил свою личность тем же генетическим тестом. Он вырос на украинских народных песнях, посещал мессы в греко-католической церкви и любил вареники, но вовсе не был украинцем, а метисом.

После первого контакта через веб-сайт теста и месяцев электронных писем и телефонных звонков Бове и Амброуз два года назад пришли к выводу, что их поменяли при рождении.

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Ошибка произошла 68 лет назад в сельской канадской больнице, откуда Ричард Бове и Эдди Амброуз, родившиеся с разницей в несколько часов, уехали домой не с родителями.

Каждый из них долгие годы жил жизнью другого — для г-на Бове тяжелое детство стало еще более травматичным из-за жестокой политики Канады по отношению к коренному населению; у господина Амброуза было счастливое, беззаботное воспитание, пропитанное украинской католической культурой его семьи и общины, но оторванное от его подлинного наследия.

Теперь мужчины спрашивают себя, кто они на самом деле, пытаясь собрать воедино прошлое, которое могло бы быть ихним, и понять все последствия.

“Мне кажется, что меня украли. Все мое прошлое исчезло. Все, что у меня есть сейчас, это дверь, которую я открываю в свое будущее и которую мне еще нужно найти”, — говорит “украинец” Амброуз, который на самом деле оказался метисом.

Ричард Бове тоже не знает, что ему делать со своей новой идентичностью. “Мне 68 лет и я вдруг стал украинцем. Я никогда не был среди украинских людей”, — говорит канадский "метис".

Мистер Амброуз хочет быть официально признанным метисом, частично для того, чтобы его внуки могли претендовать на гранты, предназначенные для группы, даже если он никогда не подвергался дискриминации.

Что касается господина Бове, то он сказал, что не будет менять жизнь, которую вел раньше.

Напомним, девушка из Мэриленда, зачатая с помощью донорской спермы, недавно прошла тест ДНК и обнаружила, что имеет 65 братьев и сестер по всей Северной Америке.

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