"Их уже ничего не спасет": победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала вспышку загадочной болезни в РФ

Уже скоро в России будет вспышка опасной болезни.

Победительница "Битвы экстрасенсов ", таролог Яна Пасынкова предсказала вспышку опасной болезни в России. Она подчеркнула, что россиян "уже ничего не спасет".

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что уже скоро в России будет вспышка опасной болезни.

"В России люди начнут болеть. Просто массово. Китай предложит свою помощь и после этой помощи, их уже ничего не спасет. Дай Бог, пусть так и будет", — пояснила победительница "Битвы экстрасенсов".

Ранее Яна Пасинкова рассказывала, что она видела, как в России в больницы массово везут тела людей, чтобы засвидетельствовать их смерть.

"Это рукотворная история. Они сами так сделали, чтобы с чем-нибудь поэкспериментировать", — сказала таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предсказание на май.

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