ИИ показал, как будут выглядеть через 25 лет люди, работающие удаленно: "Это ужас" (фото)

Искусственный интеллект показал фото, как будут выглядеть через 25 лет люди, работающие удаленно.

Об этом пишет ladbible.com.

После пандемии COVID-19 многие сотрудники по всему миру начали работать из дома, то ли полностью удаленно, то ли по гибридной модели. Несмотря на то, что это дало большее чувство баланса между работой и личной жизнью, меньше затрат на дорогу и возможность носить пижаму весь день, пользователи изменили свое мнение, увидев модель по имени Сьюзен.

По данным поисковой системы DirectApply, то, как, по прогнозам, будут выглядеть люди, работающие удаленно, очень пугает из-за новых условий работы.

Модель Сьюзен / Фото: Direct Apply

Они могут столкнуться с плохим зрением, "технической шеей", воспаленными глазами, ужасной осанкой и быстрым набором веса. Это связано с сидением перед экраном по восемь часов в день, нехваткой солнечного света и физической активности. Также кожа Сьюзен морщинистая из-за дефицита витамина D.

Модель Сьюзен / Фото: Direct Apply

Представитель DirectApply рассказал Daily Mail: "От снижения социального взаимодействия и отсутствия надлежащих упражнений до сгорбленных плеч и цифрового напряжения глаз — Сьюзен описывает многочисленные физические последствия того, что часы, проведенные за ноутбуком, могут безотчетно сделать с вашим здоровьем".

Психолог Рейчел Аллан рассказала сайту по поиску работы, что существуют ключевые способы сохранить себя психически здоровыми: "Соблюдать распорядок дня, соответствующий вашей жизни, вашему уровню производительности и требованиям вашей работы, имеет важное значение для поддержания эмоционального здоровья во время удаленной работы" .

Убедиться, что вы общаетесь с другими людьми, — это еще один прекрасный способ улучшить свое самочувствие, поэтому психолог Кейт Браертон предлагает поддерживать хорошие отношения с коллегами, виртуально или лично. Она сказала: "Длительное отсутствие контакта с людьми может привести к повышению уровня гормона стресса кортизола, повышающего кровяное давление и вредно влияющего на физическое здоровье".

Что касается физического здоровья, личный тренер Джо Миттен отметил, что выход на улицу должен являться приоритетом, а также поддержка физической формы.

Таким образом, даже несмотря на то, что работа дома может вызвать некоторые неприятные побочные эффекты, пока вы соблюдаете правильный распорядок дня, чтобы оторваться от рабочего стола, вы сможете избежать некоторых из тех неприятных атрибутов, которые представляет Сьюзен.

Напомним, двухлетняя девочка попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий IQ среди сверстников. Исла набрала 99-й процентиль интеллекта для своего возраста по шкале интеллекта Стэнфорда-Бине.

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