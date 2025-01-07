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ИИ показал, как будут выглядеть через 30 лет люди, питающиеся нездоровой пищей (фото)

ИИ показал, как будут выглядеть через 30 лет люди, питающиеся нездоровой пищей (фото)

ИИ показал, как будут выглядеть через 30 лет люди, питающиеся нездоровой пищей (фото)

Фастфуд / Фото: Credits

Модель, созданная искусственным интеллектом, получила имя Майкла.

Модель, созданная с помощью искусственного интеллекта, показала, как будут выглядеть люди через 30 лет, если в их рационе и дальше будет преобладать нездоровая пища.

Об этом пишет Need To Know.

С горбатыми плечами, покрытым прыщами лбом, желтыми глазами и осунувшимся лицом, Майкл похож на героя фильма ужасов. Держа в руках ингалятор, можно предположить, что у людей также будут выпяченные животы и по меньшей мере два подбородка. Мало того, ноги будут набухшими, часто будут болеть, на коже появятся болезненные язвы и увеличится количество морщин.

Майкл является частью отчета, проведенного компанией Gousto, занимающейся разработкой рецептов. Авторы исследования надеются повысить осведомленность о долгосрочных последствиях современных пищевых привычек и пролить свет на барьеры, препятствующие здоровому питанию.

Модель ШИ Майкл/Фото: Gousto / ©
Модель ШИ Майкл/Фото: Gousto

Прогнозируется, что в 2055 году чрезмерное потребление ультрапереработанной пищи и недостаток свежих питательных ингредиентов приведет к росту заболеваемости диабетом 2 типа, жировой дистрофией печени и внутрибрюшным жиром. Тревожность и депрессия будут расти вместе с наличием сухой кожи, которая будет чесаться, из-за обезвоживания и астмы.

Другие побочные эффекты содержат неблагоприятный режим сна, что приводит к усталости, дневной сонливости, раздражительности, плохой концентрации внимания – и большему стрессу, что приводит к быстрому появлению морщин.

Модель ШИ Майкл/Фото: Gousto / ©
Модель ШИ Майкл/Фото: Gousto

Доктор Хиллари Джонс, член британской академии наук, сотрудничала с Gousto над отчетом об ультраобработанных тарелках, чтобы предложить экспертный взгляд на эти тревожные прогнозы. Она сказала: "Ультраобработанные продукты сами по себе не вредны, но когда они доминируют в нашем рационе и заменяют свежие, богатые питательными веществами продукты, они могут увеличить риск долгосрочных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, нарушения метаболизма и дефицит питательных веществ. Сбалансированное питание, полное свежих, цельных ингредиентов, имеет немаловажное значение для профилактики хронических заболеваний и поддержания общего состояния здоровья. Приготовление пищи на скорую руку – это один из самых эффективных способов минимизировать потребление ультраобработанной пищи и поддерживать сбалансированный рацион".

Напомним, ранее ИИ показал, какой вид будут выглядеть через 25 лет люди, работающие удаленно. Эксперты призывают беречь свое здоровье.

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