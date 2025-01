ИИ показал, как будут выглядеть через 30 лет люди, питающиеся нездоровой пищей (фото)

Модель, созданная с помощью искусственного интеллекта, показала, как будут выглядеть люди через 30 лет, если в их рационе и дальше будет преобладать нездоровая пища.

Об этом пишет Need To Know.

С горбатыми плечами, покрытым прыщами лбом, желтыми глазами и осунувшимся лицом, Майкл похож на героя фильма ужасов. Держа в руках ингалятор, можно предположить, что у людей также будут выпяченные животы и по меньшей мере два подбородка. Мало того, ноги будут набухшими, часто будут болеть, на коже появятся болезненные язвы и увеличится количество морщин.

Майкл является частью отчета, проведенного компанией Gousto, занимающейся разработкой рецептов. Авторы исследования надеются повысить осведомленность о долгосрочных последствиях современных пищевых привычек и пролить свет на барьеры, препятствующие здоровому питанию.

Модель ШИ Майкл/Фото: Gousto

Прогнозируется, что в 2055 году чрезмерное потребление ультрапереработанной пищи и недостаток свежих питательных ингредиентов приведет к росту заболеваемости диабетом 2 типа, жировой дистрофией печени и внутрибрюшным жиром. Тревожность и депрессия будут расти вместе с наличием сухой кожи, которая будет чесаться, из-за обезвоживания и астмы.

Другие побочные эффекты содержат неблагоприятный режим сна, что приводит к усталости, дневной сонливости, раздражительности, плохой концентрации внимания – и большему стрессу, что приводит к быстрому появлению морщин.

Модель ШИ Майкл/Фото: Gousto

Доктор Хиллари Джонс, член британской академии наук, сотрудничала с Gousto над отчетом об ультраобработанных тарелках, чтобы предложить экспертный взгляд на эти тревожные прогнозы. Она сказала: "Ультраобработанные продукты сами по себе не вредны, но когда они доминируют в нашем рационе и заменяют свежие, богатые питательными веществами продукты, они могут увеличить риск долгосрочных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, нарушения метаболизма и дефицит питательных веществ. Сбалансированное питание, полное свежих, цельных ингредиентов, имеет немаловажное значение для профилактики хронических заболеваний и поддержания общего состояния здоровья. Приготовление пищи на скорую руку – это один из самых эффективных способов минимизировать потребление ультраобработанной пищи и поддерживать сбалансированный рацион".

Напомним, ранее ИИ показал, какой вид будут выглядеть через 25 лет люди, работающие удаленно. Эксперты призывают беречь свое здоровье.

