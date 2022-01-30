Илон Маск попросил 19-летнего парня не отслеживать его самолет и пообещал 5 тыс. долларов: тот отказался

Илон Маск попросил 19-летнего парня не отслеживать его самолет и пообещал 5 тыс. долларов: тот отказался

Илон Маск отказался от предложения ребенка.

19-летнему Джеку Суини миллиардер Илон Маск предложил 5 тыс. долларов при условии, что подросток перестанет отслеживать его самолет и удалит аккаунт в Twitter. Парень отказался и заявил, что для этого ему нужно 50 тысяч долларов.

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Об этом сообщает Insider.

Джек Суини отслеживает полеты миллиардера Илона Маска и публикует это в Twitter. Подросток рассказал, что ему написал Маск и предложил закрыть аккаунт, поскольку эта информация угрожает его безопасности. За это миллиардер ему пообещал 5 тысяч долларов.

Однако Джек Суини отказался, отметил, что получает удовольствие от своей работы и попросил у Маска 50 тыс. долларов. Молодой человек говорит, что деньги ему нужны для обучения в колледже или для покупки Tesla Model 3.

Илон Маск сначала пообещал подумать о предложении, однако впоследствии отказался.

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