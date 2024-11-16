Илон Маск спрогнозировал, что произойдет в ближайшее время с человечеством

Что будет с нами, с человечеством через пару лет, а через десять, двадцать – такие вопросы интересуют, пожалуй, каждого. По мнению американского миллиардера Илона Маска человечество ждут большие изменения в ближайшее время.

Что будет через пять лет

Развитие искусственного интеллекта ежегодно будет увеличиваться в десятки раз и уже в 2029 году машины станут умнее людей. "Существует примерно 10-20% риска того, что это может повлечь за собой вымирание человеческого вида".

В то же время, Маск предупреждает, что существует проблема глобального сокращения населения, в частности на примере снижения рождаемости в Южной Корее и Европе и призывает людей к этому приготовиться.

Что будет через два года

Маск убежден, что миссия SpaceX будет отправлять на Марс корабли без экипажа уже через 2 года. Планы колонизации Марса SpaceX все еще преобладают в воображении планов Илона Маска, в будущем он планирует поселить людей на Марсе.

Что будет до 2024 года

Также Маск спрогнозировал, что к 2040 году на Земле будет проживать около 10 миллиардов роботов-гуманоидов. Он считает, что доступ к технологиям обеспечит всем людям высокую зарплату и, следовательно, всегда будет целью общего базового дохода.

Кроме того, он рисует мир, который будет зависеть только от солнечной энергии, гарантируя, что все цивилизации будут использовать ее. Таким образом, это будет идти рука об руку с его идеалами относительно окружающей среды.

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