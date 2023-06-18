"Имеет страшный секрет": жуткая история проклятого озера, где погибли 700 человек

В США озеро Ланье считается одним из самых смертоносных, поскольку там за последние годы погибли уже 700 человек. Также местные утверждают, что в "проклятом" озере живет призрак женщины.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Самое смертоносное озеро в США

Каждый год миллионы посетителей съезжаются к озеру Ланье в Джорджии, чтобы насладиться прохладной водой, горячим солнцем, катанием на лодках и водными видами спорта в течение долгих летних дней.

Но в то время как приятные виды привлекают людей, рукотворное озеро на самом деле является одним из самых смертоносных в США – по оценкам, оно унесло сотни жизней с момента своего создания в 1956 году.

Здесь существует легенда о "Леди озера" — призраке, живущем в озере. История озера Ланье начинается и заканчивается смертью и неизвестна многим посетителям, его темная история все еще скрыта под поверхностью, а остатки города с ужасным прошлым прячутся прямо под водой.

Трагедия города Оскарвиль

В глубине озера лежит то, что осталось от Оскарвиля, города, основанного в 1800-х годах, состоявшего из темнокожей общины плотников, кузнецов, каменщиков и фермеров.

Но в 1912 году ужас охватил оживленный город, когда в лесу неподалеку от него было обнаружено тело Мэй Кроу, 19-летней белой женщины. По сообщениям, перед смертью Мэй была изнасилована, и жестокая толпа расистов немедленно набросилась на чернокожую общину Оскарвиля.

С наступлением вечера банда, известная как "ночные всадники", совершила набег на город, забросав церковь файерами и поджег дома, заставив жителей спасаться бегством.

Джордж Рукер, потомок жителей Оскарвиля, вспоминает, как его прадедушка Берд Оливер был вынужден оставить все позади.

Он рассказал местной газете: "Прошли ночные всадники – им пришлось оставить все, главное, что они оставили – это имущество, а у моего деда было 100 акров".

Джордж рассказал, что жители направились к реке Чаттахучи, когда толпа преследовала их, и когда они дошли до моста, им было предложено два варианта.

Он вспоминал: "Им сказали, что они должны либо плыть, либо утонуть. Большинство из них не смогли этого сделать. Мой дедушка, один из выживших потерял нескольких братьев и сестер".

Мать Джорджа рассказывала, что когда Берд вспоминал эту историю, он просто сидел и плакал.

Затопление города и первые трагедии

Белые семьи перебрали на себя остальную собственность, и в последующие годы земля постепенно была распродана правительству, чтобы они могли построить плотину Бьюфорд, которая обеспечила Атланту и близлежащие округа электроэнергией и водой.

В 1956 году 38 000 акров земли, включая остатки Оскарвиля, были затоплены, чтобы образовалось озеро Ланье.

Сообщается, что около 250 семей и 15 предприятий были вынуждены покинуть свои дома из-за создания озера, а перед тем, как заполнить землю водой, работники Инженерного корпуса армии США снесли опасные постройки.

Из города вывезли 20 кладбищ

Но это не единственное, что было вывезено из исторического города – армейский корпус "переместил" 20 кладбищ.

Они идентифицировали, раскопали и перенесли обозначенные могилы, но, вероятно, некоторые безымянные могилы были оставлены и все еще остаются под жуткой поверхностью озера.

Об этом рассказал Цезарь Ябор, спикер инженерного корпуса армии США: "Хотя корпус приложил все усилия, чтобы найти безымянные захоронения, ограниченные возможности того времени делают возможными неожиданные находки человеческих останков, то ли с доколониальных времен и времен Гражданской войны, то ли коренных американцев доколониального и древнего происхождения".

История призрака "Леди озера"

Сдвиг могил и остатки древних кладбищ под озером подпитывали мифы о "проклятии", а всего через два года после создания озера произошла трагедия, приведшая к появлению легенд о привидении, издавна преследующем воды.

В 1958 году автомобиль с двумя женщинами, Делией Мэй Паркер Янг и Сьюзи Робертс, съехал с моста в озеро.

В следующем году рыбаки обнаружили тело женщины, одетой в голубое платье, без рук.

Ее личность не удалось установить, и в течение десятилетий местные жители сообщали, что видели призрак женщины, прозванной "Леди озера", блуждающей по мосту ночью — некоторые утверждали, что она пытается заманить людей в мутную воду.

В 1990 году тайна "Леди озера" была разгадана, когда строившие мост рабочие обнаружили человеческие останки в автомобиле Ford Sedan 1958 года выпуска, извлеченные из 110-метровой глубины озера.

Позже останки были идентифицированы как Сьюзи, что вынудило власть предположить, что Леди озера, найденная в 1959 году, была Делией.

На озере погибли 700 человек

Но это открытие не положило конец жутким инцидентам на озере Ланье. С момента его создания на озере погибли 700 человек, и 200 из них — после 1994 года, сообщает Miami Herald.

В 2017 году опытный дайвер Бак Бьюкеннон также рассказал местному телеканалу WGCL-TV, что во время своих погружений в глубокие воды он встречал многие части тел.

"Ты протягиваешь руку во тьму и чувствуешь руку или ногу, но она не двигается", — сказал он.

Озеро настолько опасно, что в этом году один из самых популярных пляжей, Маргаритавиль, запретил купание, чтобы "предоставить приоритет безопасности" своих гостей, установив забор в воде, чтобы удержать людей подальше.

Но в то время как многие местные жители обвиняют привидений и проклятия в большом количестве утопленников, власти сообщили, что есть более логическое объяснение.

Они сказали, что остатки, скрытые под озером, в том числе старые постройки из Оскарвиля и деревья высотой до 60 футов, позволяют легко попасть в ловушку обломков и утонуть.

Напомним, в США бурый медведь посреди дня пробрался в здание местного жителя. Он украл несколько свиных отбивных, застрял в ванной и пытался спрыгнуть со второго этажа.

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