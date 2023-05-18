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Имела 720 любовников: "слишком сексуальную" 53-летнюю женщину заблокировали на сайте свиданий

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Имела 720 любовников: "слишком сексуальную" 53-летнюю женщину заблокировали на сайте свиданий

Женщину удалили с сайта знакомств. / Фото: dailystar.co.uk

Женщина возмущена действиями сайта для знакомства.

53-летнюю Андреа Саншайн заблокировали на сайте знакомств. Женщина возмущена таким решением и говорит, что это повлияло на ее сексуальную жизнь, ведь до этого было 720 любовников.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Андреа Саншайн открыто рассказывает о своей сексуальной жизни. Она призналась, что после развода переспала с 720 людьми. И теперь ее половая жизнь стала не столь активной, ведь она потеряла доступ к своим аккаунтам из-за того, что была "слишком сексуальной".

Женщина говорит, что отсутствие сайта знакомств повлияло на ее жизнь. / © dailystar.co.uk
Женщина говорит, что отсутствие сайта знакомств повлияло на ее жизнь. / Фото: dailystar.co.uk

"Использование приложений для знакомств идеально вписывается в мой образ жизни, потому что я не из тех, кто гуляет всю ночь. Я много работаю, и работа в социальных сетях требует моего внимания. Я знаю, с кем встречаюсь благодаря приложениям", — говорит. Андреа.

Женщина считает, что ее заблокировали, поскольку у нее было много поклонников на сайте для знакомств. Ранее она за неделю встречалась с 3-5 людьми и после развода переспала с 720 мужчинами и женщинами.

Женщина возмущена тем, что ее удалили с сайта знакомств. / © dailystar.co.uk
Женщина возмущена тем, что ее удалили с сайта знакомств. / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, порноактриса из США Лия Готти рассказала, что ее шокировало поведение прихожан одной из протестантских церквей. Когда они узнали девушку, они попросили больше не приходить в храм.

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Дата публикации
Просмотры
9287
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