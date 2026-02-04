Имена детей, запрещенных в разных странах мира

Новорожденный малыш / © pixabay.com

В ожидании рождения ребенка одним из самых интересных моментов является выбор идеального имени. Будущие родители часами, днями и месяцами обмениваются идеями и вычитывают значение того, как в будущем имя повлияет на ребенка.

Однако некоторые имена считаются настолько противоречивыми, что они запрещены в определенных странах, пишет Daily Mail.

Так, во Франции было запрещено имя Фрейз. Это имя означает «клубника» на французском языке и может казаться милым, невинным именем для ребенка. Но его сленговое значение привело к его запрету. Распространенная французская фраза «ramène ta fraise» свободно переводится как «притяни сюда свою задницу», и поэтому из-за грубого ассоциативного значения власть признала это имя проблематичным. Власти Франции также запретили имя Nutella из-за риска унижения.

Далее к северу, в Швеции, имя Metallica не разрешается. Металл-группа имеет миллионы преданных поклонников во всем мире, и в 2007 году одна пара вывела свою преданность на новый уровень. Шведское правительство отклонило просьбу пары назвать свою дочь Металликой, ссылаясь на то, что это неуместно из-за проблем с торговой маркой и возможной путаницы. Другая шведская пара получила штраф за то, что не зарегистрировала имя своего ребенка до пятилетия. В знак протеста они выбрали имя Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, которое, вероятно, произносится как Альбин. Это имя было быстро отклонено властями в 1996 году и находится в списке запрещенных.

В Великобритании слово rogue (негодяй) может ассоциироваться с волшебным нарушителем правил или даже супергероем. Но как имя для ребенка оно запрещено. Британские регистраторы ранее отклонили его на том основании, что оно намекает на незаконное или опасное поведение, что, по их мнению, неуместно для первого впечатления о ребенке. Имя Cyanide (Цианид) также запрещено в этой стране, поскольку суд решил, что оно может нанести ребенку значительный эмоциональный вред, и что называть ребенка в честь «известного яда» неприемлемо.

В Саудовской Аравии нельзя назвать ребенка Линдой. Это имя было признано «неисламским» и культурно неприемлемым, что привело к его полному запрету в 2014 году.

В Малайзии запрещены все названия фруктов и овощей от Apple до Papaya. Власти считают, что такие названия могут вызвать насмешки и не отвечают требованиям по сохранению достоинства личных имен.

В Австралии запрещены имена LOL и Spinach. Хотя назвать ребенка в честь зеленых листьев может показаться оригинальным и здоровым, это имя было запрещено на том основании, что они могут вызвать насмешки. Имя LOL — сокращение от «laugh out loud» (смеяться вслух) — было отклонено властями, заявившими, что оно может подорвать серьезность юридических документов и привести к проблемам с идентификацией.

Недалеко, в Новой Зеландии, чиновники должны были вмешаться, чтобы предотвратить родителей назвать своих близнецов Fish and Chips (рыба с картофелем фри), опасаясь, что это может привести к насмешкам со стороны сверстников. Однако страна разрешила назвать близнецов Benson and Hedges в честь популярной марки сигарет. В 2008 году девятилетняя девочка, которую родители назвали Talula Does the Hula from Hawaii, была передана под опеку суда в Новой Зеландии, чтобы ее имя можно было изменить. Судья семейного суда Роб Мерфит вынес это решение, узнав, что ребенок стеснялся своего имени и отказывался называть его друзьям.

Наконец, имя Акума запрещено в Японии, поскольку оно переводится как "дьявол", имя @ запрещено в США, а имя Burger King не разрешается в Мексике.

В Украине на законодательном уровне отсутствует официальный список запрещенных имен, однако органы ДРАЦС могут отказать в регистрации, если имя ребенка противоречит нормам морали, содержит цифры, брань или унижает человеческое достоинство.

