ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
665
Время на прочтение
1 мин

Имена, которые не ладят в любви: какие пары обречены на неудачу

Отношения во многом зависят не только от характера, но и от энергетической совместимости имен.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Эти имена мужчин и женщин несовместимы в любви

Эти имена мужчин и женщин несовместимы в любви / © unsplash.com

Некоторые сочетания могут создавать напряжение, споры или даже подавлять партнеров независимо от их намерений. Рассмотрим несколько примеров имен, обычно несовместимых в любви.

Кирилл и Анна

Это сочетание вряд ли можно назвать идеальным. Анна, как правило, более терпеливая и лояльная, для нее семейный уют важнее вечеринок и тусовок. Кирилл может демонстрировать собственные комплексы, подавляя партнершу, а Анна, несмотря на это, не захочет покинуть отношения.

Вероника и Константин

Здесь большие шансы на конфликты из-за разных жизненных приоритетов. Константин может искать внимание со стороны других, тогда как Вероника будет ждать и надеяться на стабильность. Ссоры часто заканчиваются утверждением мужской авторитарной позиции и подавлением прав женщины, ведущей к апатии и даже депрессии из-за постоянных попыток контролировать партнера.

Ирина и Дмитрий

Ирина не любит, когда ей указывают, что делать, ей важно равноправие в отношениях. Дмитрий вряд ли согласится подстраиваться. Даже если сначала он будет вежливым и внимательным, со временем напряжение может привести к серьезным конфликтам и даже проявлениям агрессии.

Обратите внимание: эта статья носит чисто развлекательный характер и не является научным исследованием.

Дата публикации
Количество просмотров
665
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie