Именинница загадала найти послание в бутылке и обнаружила его через 10 минут: что там было (фото)

Желание женщины из Флориды на день рождения сбылось, когда она нашла послание в бутылке во время посещения барьерного острова в Джорджии.

Об этом пишет The Post and Courier.

Жительница Джексонвилла Ребекка Бовлинг рассказала, что они с парнем отправились в поход на национальный морской берег острова Камберленд, чтобы отпраздновать день рождения 3 сентября.

Пара гуляла по берегу и Бовлинг поделилась своим желанием на день рождения. "Я разговаривала со своим парнем и подумала: "Знаешь, что было бы круто? Я никогда не находила послания в бутылке", — вспомнила она. "Мы смеялись над этим, потому что это кажется такой устаревшей вещью. Такое вообще еще существует?".

Впрочем, ее желание исполнилось всего через 10 минут ходьбы.

"Я была просто ошеломлена", — сказала Ребекка.

Бутылка с посланием / Фото: facebook.com/rebecca.bowling1

В стеклянной бутылке, запечатанной пробкой, была записка от 4 августа 2024, всего лишь за месяц до ее обнаружения. В письме было написано: "Привет всем. Я девочка. Я люблю море, поэтому я подумала, что могу написать сообщение. С любовью Паркер".

Паркер написала, что она из Чарльстона, Южная Каролина. Бовлинг опубликовала фотографию записки на Facebook, пытаясь найти отправителя.

"Я бы с удовольствием сказала Паркер, что я тоже девочка, которая любит море, и это самый лучший подарок на день рождения", — написала она.

Бутылка с посланием / Фото: facebook.com/rebecca.bowling1

Вскоре сообщение привлекло внимание матери Паркер, Кейт Эрли, которая показала его 8-летний Паркер и ее отцу Мэтту. Мэтт сказал, что Паркер выпустила в море бутылку, катаясь на семейной лодке в гавани Чарльстона, недалеко от Форта Самтера.

"Ей очень нравится вода и само море", — сказал Мэтт. "У нее действительно есть такое влечение к природе".

Бовлинг, работающая учительницей естествознания, сказала, что Паркер вдохновила ее поручить своим ученикам написать собственное послание в виде букв, напоминающих бутылки.

Напомним, недавно женщина нашла на пляже бутылку с посланием времен Второй мировой войны. Письмо датировано 4 марта 1945 года.

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