"Именно он помог": 108-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет своего долголетия

Кофейный ликер, так любящий Эсперанса / Фото: tartasafabrica.es

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В Испании живет 108-летняя женщина, поделившаяся некоторыми секретами своего долголетия. В частности, она удивила признанием об одном напитке, который она употребляет ежедневно перед едой.

Об этом пишет Mirror.

Несмотря на то, что Эсперанса Кортиньяс принадлежит менее чем к 0,01 проценту населения мира, дожившему до 100 лет, она все еще танцует, путешествует автобусом и ведет активную социальную жизнь.

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Эсперанса живет со своей 76-летней дочерью Мари Кармен в их квартире в Оренсе на севере Испании. В интервью местной радиостанции COPE она объяснила, что ключ к достижению 108-летия — это «труд, активность, здоровое питание, бодрость и веселье».

Относительно своей трудовой жизни она заявила: «Я упорно работала всю свою жизнь с детства, когда ухаживала за коровами, что мне очень помогло». Эсперанса также ценит здоровое питание, особенно такие продукты, как овощи или фрукты, хотя и подчеркнула, что могу есть все.

Но то, что всегда в ее повседневном рационе, это «шот кофейного ликера», и она отметила, что «перед тем, как прийти на радио, она уже выпила свою порцию кофейного ликера», традиционного напитка в этом регионе Галисии.

Как сообщает Cope.es, Эсперанса встает в 11 утра, а перед едой уже пьет свою порцию кофейного ликера, известного как Licor Café. Ее дочь готовит еду, и обычно около 13 часов они наслаждаются обедом из местных продуктов.

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После отдыха, хотя Эсперанса никогда не спит днем, около 16:00 она выходит из дома и садится на автобус, который довозит ее в центр города, чтобы поехать в дом пенсионерки, где она играет в карты с друзьями. Эсперансе это очень нравится, и она отмечает, что «у меня много друзей, и мы отлично проводим время».

С понедельника по субботу днем женщина играет в карты, а по воскресеньям танцует. Эсперанса отметила, что «я много танцевала в своей жизни, и мне это всегда нравилось». Сейчас она танцует не так много, потому что в прошлом году сломала бедро, и, хотя она полностью поправилась, женщина осторожно относится к танцам и посвящает им всего один день в неделю.

После игры в карты или танцев в воскресенье после обеда, около 20:00 Эсперанса возвращается на автобусе домой, где обычно ужинает стаканом молока и слушает радио, а также вечером включает телевизор, чтобы лечь спать около 23:00. Эсперанса утверждает, что хорошо спит.

Важность социализации

Столетняя женщина подчеркнула, что поддерживает «постоянную связь с семьей и друзьями», и эта общительность «очень помогла ей» в долголетии. Ее дочь Мари ежедневно наслаждается ее обществом и заверила, что «многие люди подходят к ней на улице, словно она знаменитость».

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Эсперанса также не боится дальних поездок и несколько недель назад уехала поездом в Аликанте, куда ехать пять часов, чтобы увидеть свою дочь, которая там живет.

Столетняя женщина любит выглядеть красиво, носит платья всех цветов, «у нее до трех шкафов одежды», всегда расчесывает волосы и красит губы.

Эсперанса считает, что «жизнерадостность и желание жить» позволяют ей наслаждаться жизнью «день за днем, месяц за месяцем и год за годом».

Напомним, ранее мы писали о четырех ключевых факторах долголетия, которые помогут прожить до 100 лет.

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