Иметь парня теперь не модно: почему женщины не показывают своего партнера в соцсетях

Женщина / © Credits

Реклама

Когда-то публикация совместного фото с партнером в соцсетях была символом «официального» статуса. Но сегодня это превратилось в настоящую дилемму, а иногда и проблему. Многие женщины, от инфлюэнсерок до обычных пользовательниц, сознательно избегают демонстрации своих бойфрендов или мужчин. И эта тенденция быстро набирает обороты.

Об этом пишет BBC.

Например, Тавана Мусвабури, инфлюэнсер с 33 тысячами подписчиков в Instagram, сознательно не показывает лицо своего партнера. Хотя может делать намеки на его существование — фото затылка или два бокала вина. 24-летняя девушка объясняет это желанием сохранить «женский код» — выглядеть сильной и независимой.

Реклама

«Не хочется, чтобы казалось, что тебе помог мужчина Мне приятнее сказать: 'Я сделала это сама'», — говорит Тавана.

Она создала собственный бренд, где парню нет места, и не планирует менять эту позицию даже в случае помолвки. Тавана — одна из многих женщин, откладывающих «официальный запуск» своих отношений в соцсетях, что привлекло внимание пользователей и медиа.

Стало стыдно иметь парня

Британский Vogue в прошлом месяце опубликовал статью «Стало ли теперь стыдно иметь парня?», которая стала вирусной. Автор Шанте Джозеф утверждает, что женщины меняют подход к публикации своих гетеросексуальных отношений. Они стремятся к «социальным выгодам» от наличия партнера, но не хотят выглядеть «одержимыми парнем».

По словам Джозеф, частые посты о партнере могут казаться «неуклюжими» или «культурно проигрышными». Она также отмечает, что наличие парня больше не считается «достижением» или критерием оценки женщины.

Реклама

Джозеф считает, что нежелание публиковать партнеров коренится в «патриархате» и необходимости «переосмыслить наши отношения с мужчинами в нынешнем политическом климате».

Читайте также Ученые назвали лучшую форму самозащиты от несчастья

Воздействие на аудиторию и бренд

Писательница и инфлюэнсер Стефани Ебоа из южного Лондона пожалела, что опубликовала фото своего парня. Она рассказала, что около тысячи человек отписались от нее в тот же день, объясняя, что больше не могут ассоциировать себя с ее контентом. Ебоа понимает, что контент о парах часто выглядит «сладковатым», и это вызывает у людей «неловкость».

Доктор Гиллиан Брукс, доцент Королевского колледжа Лондона, объясняет, что для тех, кто зарабатывает в соцсетях, это вопрос последовательности бренда. Инфлюэнсеры продают определенную эстетику; отход от нее «путает их базу подписчиков, и люди просто уходят».

Нежелание выглядеть зависимым и другие причины

Не только инфлюэнсеры стремятся к приватности:

Реклама

Милли (25 лет), обручилась, не спешит публиковать партнера, чтобы не выглядеть зависимой или чтобы отношения не казались «всей ее личностью». Она считает, что постоянные общие посты создают впечатление «определенной одержимости».

Шарлотта (20 лет) не публикует парня по эстетическим соображениям (мало «пригодных для инстаграмма» фото), а также считает, что отношения должны быть «более личными, чем дружба». Она не хочет делать заявление об «идеальных отношениях», которых не существует.

Атера (21 год) и ее друзья придерживаются приватности, чтобы «не сглазить» отношения.

Страх перед «вечностью» цифрового следа

Доктор Гвендолин Сайдман, социальный психолог из Университета штата Мичигана, отмечает, что необходимость делиться личными аспектами жизни может вызвать тревожность. Она объясняет это страхом перед «вечностью» цифровых следов:

«Люди сейчас публикуют меньше контента… отчасти потому, что осознали: все это остается навсегда. Ты не сможешь от этого избавиться, поэтому нужно быть осторожнее».

Напомним, сюрпризы необязательно должны быть масштабными. Самое главное — внимание и забота, которые демонстрируют вашей второй половинке вашу любовь и мысли о ней.

Ранее сообщалось, что когда мы слишком зацикливаемся на собственных эмоциях и автоматически решаем, что чужие настроения против нас, мы прекращаем видеть очевидное: большинство людей живет в своих заботах и внутренних бурях.