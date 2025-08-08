Имя для ребенка разрушило семью: детали скандала

Ребенок / © Pixabay

В США разразился скандал после того, как 20-летняя мать решила объединить имена своих бабушки и дедушки — Харви и Шарлотта и нарекла новорожденную дочь Харлотта. Однако вместо семейного тепла имя вызывало шок и гнев со стороны родных.

Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказала пользователь Reddit, которая является двоюродной сестрой молодой мамы, семья не знала имя ребенка до момента официальной регистрации. Реакция не заставила себя ждать: мать девушки буквально воскликнула: «Ты назвала ее Ш****?!», указывая на сходство с английским словом «harlot», что в переводе означает «проститутка».

Слово «harlot» имеет среднеанглийское происхождение и хотя сегодня используется реже, его значение не изменилось. Именно эта ассоциация вызвала возмущение не только у родственников, но среди комментаторов в сети.

Девочку неофициально называют Пятачком, ведь, по словам пользовательницы, она «очень розовая и имеет курносый носик». Однако имя Харлотта уже стало предметом оживленных дискуссий.

Пользователи Reddit назвали это имя ужасным, а некоторые советовали немедленно обратиться к альтернативным вариантам: Лотти, Харли или Чарли. Другие отметили, что именно этот случай — то редкое исключение, когда родители должны посоветоваться перед регистрацией имени.

Обсуждение не утихает, а история распространяется соцсетями в качестве примера того, почему следует взвешенно подходить к выбору имени для ребенка — даже если оно имеет эмоциональную ценность для родителей.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году внимание мира к украинской культуре, языку и традициям значительно возросло. Это ощутимо не только в искусстве, медиа или политике, но и в таких, казалось бы, обыденных вещах, как выбор имен для детей.

Согласно данным международных демографических служб, во многих странах Европы и Северной Америки выросло количество новорожденных с украинскими именами. Также заметна тенденция среди украинцев за границей — сохранять идентичность из-за традиционных имен даже в смешанных семьях.