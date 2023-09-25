Индеец с молниеносной скоростью выпил сок и установил новый рекорд: за сколько он справился (видео)

Он уже не в первый раз становится рекордсменом.

Индеец вернул себе титул в Книге рекордов Гиннеса в удивительно конкурентной категории "Самое быстрое время, чтобы выпить Capri Sun".

Об этом говорится на официальном сайте.

Фаис Назер опустошил свою упаковку с напитком за 8,02 секунды, что сделало его первым человеком, совершившим этот подвиг менее чем за 10 секунд.

#guinnessworldrecords ♬ @guinnessworldrecords Fastest time to drink a Capri Sun ⏱️ 8.02 secs by Fayis Nazer #caprisun

Рекорд ранее был установлен немцем Андре Ортольфом в 10,41 секунды в декабре в 2022 году, а до этого его удерживал Назер со временем 11,86 секунды.

@guinnessworldrecords Fastest time to drink a Capri Sun 10.41 seconds by Andre Ortolf ♬ original sound — Guinness World Records

Сначала рекорд был установлен в 2021 году британцем Декланом Эвансом, который выпил сок за 16,65 секунды, а позже в том же году был побит серийной рекордсменкой Лией Шаткевер, которая опустошила свой пакет за 15,71 секунды.

Рекорд требует, чтобы претенденты начинали, положив обе руки на стол, и им разрешается развернуть соломинку и проткнуть мешочек только после запуска таймера.

В Книге рекордов Гиннеса заявили, что эта категория оказалась горячо оспариваемой: было получено более 100 заявок на установку рекорда с тех пор, как в апреле организация, занимающаяся ведением рекордов, опубликовала видео попытки Ортольфа.

Среди других титулов Назера, попавших в Книгу рекордов Гиннеса, самое быстрое время, чтобы съесть 80 г кресс-салата (37,68 секунды), самое быстрое время, чтобы очистить и съесть три клементины (30,39 секунды) и самое большое количество вращений обруча на руке за 1 минуту (274).

Напомним, у самой старой бабушки в мире появился первый внук в 95 лет и 81 день. Она сказала, что ожидание того стоило.

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