Инфекция, кровотечения, вонь: мужчина в слезах пожаловался на неудачные виниры (фото)

Ему несколько раз приходилось обращаться к стоматологу.

Модель из Мачестера, Великобритания, поделился своей историей неудачной установки виниров.

22-летний Джек Джеймс решил улучшить улыбку, чтобы "лучше выглядеть на фото", и вылетел в Стамбул, Турция, еще в сентябре в 2022 году.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Зубы Джейка до виниров / Фото: dailystar.co.uk

Он был доволен результатами, пока через несколько месяцев они не начали кровоточить, гноиться и протекать. Джек также сказал, что у него осталось "ужасное дыхание", и записался на экстренный прием к стоматологу.

Он полетел на процедуру в Турцию / Фото: dailystar.co.uk

После осмотра ему сказали, что у него беспорядок в зубах и инфекция, лечение которой обойдется в 25 тысяч долларов. Не имея возможности позволить себе большие расходы в Великобритании, отчаявшийся Джек раскошелился на 5700 долларов и в июне в 2023 году вылетел обратно в Турцию, чтобы снять виниры.

Спустя почти год он снова прилетел в Стамбул. / Фото: dailystar.co.uk

Он утверждает, что был ошеломлен, обнаружив, что его настоящие зубы были сбриты, как у "акулы", прежде чем ему вставили новый набор, который у него до сих пор.

Джек Джеймс / Фото: dailystar.co.uk

Однако после возвращения в Великобританию Джек говорит, что один из его виниров выпал во время чистки зубов. У него осталась щель.

"Они выглядели красиво, пока не начали кровоточить и болеть. Они начали гноиться и протекать, и у меня воняло изо рта. Когда они сняли виниры, я увидел, что они так сильно сбрили зубы. Я был похож на акулу. Я вернулся в Великобританию, и у меня взлетела коронка. Это было как в фильме ужасов", — вспомнил он.

Джек Джеймс / Фото: dailystar.co.uk

Модель предупредил других, чтобы они провели свое исследование, прежде чем отправиться за границу для лечения зубов.

Он сказал: "Я так расстроен собой. Мне хочется вырвать себе все зубы. Я хотел бы, чтобы у меня был композитный бондинг, но я не могу изменить прошлое".

Напомним, в Великобритании семья миллиардеров ищет человека на работу с зарплатой более чем в 127 тысяч долларов в год. На вакансию уже откликнулось около 400 кандидатов.

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