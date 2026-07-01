"Инопланетное оружие" заметили на поверхности Марса: фото с ровера NASA

Странный объект на поверхности Марса / © NASA

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Фотография с Марса, сделанная марсоходом NASA Opportunity еще в 2014 году, вновь стала предметом активных обсуждений в Сети после того, как пользователи обратили внимание на объект странной формы, напоминающий пистолет.

Как пишет Daily Star, эта находка мгновенно разжегла очередную волну фантастических теорий о возможном присутствии инопланетян на Красной планете.

Сторонники существования внеземной жизни утверждают, что необычный каменистый объект может быть остатком «инопланетного оружия». Наиболее активно эту версию продвигает исследователь аномалий Скотт К. Веринг с ресурса UFO Sighting Daily.

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«Инопланетный пистолет на фото с Марса — сохранилось только одно, остальные NASA удалила», — написал он в соцсети X, высказав предположение, что миссия Opportunity якобы могла быть связана с поиском инопланетных технологий.

© NASA

По словам Веринга, загадочный объект имеет длину около 30 сантиметров и расположен в районе SOL 3773 между горой Эдгкамб и хребтом Вдовьяк. В то же время он не привел никаких доказательств в пользу таких утверждений.

Сам марсоход Opportunity приземлился на Марсе 25 января 2004 года в кратере Игл на равнине Меридиани и проработал значительно дольше запланированного срока. Окончательно связь с аппаратом была потеряна в 2018 году после масштабной пылевой бури, а в феврале 2019 года NASA официально завершило его миссию.

В космическом агентстве неоднократно подчеркивали, что у них нет никаких подтверждений существования нынешней или прошлой внеземной жизни на Марсе.

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Многие пользователи Сети также отнеслись к сенсационным заявлениям скептически. Один из комментаторов заметил, что на снимке, скорее всего, изображен обычный камень, тогда как другие иронично спрашивали, почему гипотетическое инопланетное оружие имеет форму, удобную именно для человеческой руки.

Скотт К. Веринг уже много лет публикует фотографии необычных марсианских объектов и ранее заявлял об обнаружении на Красной планете, в частности, «ботинка» и других предметов, которые, по его мнению, свидетельствуют о деятельности внеземных цивилизаций.

Напомним, недавно странный каменный узор, похожий на чешуйки, был обнаружен марсоходом Curiosity. Ученые NASA пытаются понять его происхождение и предлагают различные объяснения.

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