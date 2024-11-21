"Инопланетное вторжение": странное существо напугало людей на пляже (видео)

В заповеднике Рай-Харбор в Англии местные жители после шторма обнаружили на берегу неизвестное существо, вид которого вызвал противоречивые эмоции.

Об этом пишет What's The Jam.

После публикации видео с существом пользователи соцсетей написали множество комментариев, пытаясь установить, кого море выбросило на берег. Некоторые люди даже предположили, что это мог быть инопланетянин.

Но сотрудники природного заповедника Rye Harbour Nature Reserve успокоили людей.

"Это пушистое создание — "морская мышь", толстый морской червь! Около 15 см длиной, и их редко можно увидеть, но зимой штормы могут смыть их на линии прилива. Этот был найден в Рай-Харбор и возвращен обратно в море. Посмотрите внимательно среди его более тусклой щетины можно увидеть мерцающую радужную бахрому", – говорится в сообщении защитников природы в Facebook.

Эксперты объяснили, что "морские мыши" используют "фотонную инженерию" – технологию, с которой человечество только начинает знакомиться. Щетина этих червей структурирована так, чтобы отражать свет определенным образом. Считается, что этот "красочный дисплей" отпугивает хищников на темном морском дне.

Видео ускоряется втрое по сравнению с реальным временем после первых 5 секунд, потому что, несмотря на уникальные "оборонные технологии", морские черви достаточно медленные.

Видео, как морская мышь движется по берегу в Рай-Харбор, вызывало разные эмоции у зрителей. Кое-кто был в восторге от странной причуды природы, а других испугал ее внешний вид. В комментариях они писали:

"Это хаггис";

"Я думала, это ресница";

"Я бы сразу звонил по телефону военным и предупреждал об инопланетном вторжении, если бы увидел такое на пляже";

"Волосы Трампа снова убежали".

Но большинство пользователей отмечали, что это морское создание действительно похоже на пришельца с другой планеты.

Напомним, посетители австралийского пляжа были шокированы, увидев странное "инопланетное" существо, которое выбросило на берег.

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