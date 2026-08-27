Инопланетный пейзаж: как человеческая ошибка сотворила чудо в пустыне (фото)

Fly Geyser в пустыне Невады

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Среди пустыни Блэк-Рок в штате Невада (США) скрывается удивительный разноцветный гейзер Fly Geyser, возникший из-за человеческой ошибки во время бурения. Уникальные минералы и термофильные водоросли придают этому месту внеземной вид, привлекая исследователей со всего мира.

Об этом пишет Atlas Obscura.

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Гейзер на окраине пустыни Блэк-Рок, напоминающий декорации из фантастического фильма, на самом деле имеет искусственное происхождение. В то же время его появление не было запланировано.

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Ранчо Fly расположено в геотермальной зоне Хуалапай в штате Невада — регионе, известном уникальными геотермальными бассейнами. Всего на территории есть три гейзера.

Первый, известный как The Wizard, возник более столетия назад, когда территорию пытались приспособить для сельского хозяйства. При бурении скважины работники обнаружили геотермальную воду температурой около 93 °C. Для сельскохозяйственных нужд она не подходила, потому гейзер оставили без вмешательства. Из-за находящихся в воде минералов со временем образовался конус из карбоната кальция высотой примерно 3-3,7 м.

The Wizard

На этом же месте в 1964 году геотермальная энергетическая компания пробурила разведывательную скважину. Работники снова наткнулись на горячую воду, но ее температура оказалась недостаточной для использования в энергетических целях. Считается, что буровую скважину снова загерметизировали, однако, очевидно, заглушка не выдержала. В нескольких сотнях футов к северу от начальной скважины начал формироваться новый и гораздо больший гейзер. Из-за падения давления воды старый конус продолжает действовать, но его активность заметно снизилась.

Новый гейзер, который сегодня называют Fly Geyser, постепенно рос по мере того, как минералы из горячей воды оседали на пустыне. Он расположен на высоком холме и имеет несколько конусообразных отверстий высотой около 1,8 м.

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Fly Geyser

Fly Geyser

Третий гейзер — Will’s Geyser — обнаружили в 2006 году. В отличие от двух предыдущих, он, вероятно, имеет природное происхождение. Образование вулканической формы ежегодно увеличивается примерно на 15 см. Из-за наличия нескольких отверстий этот гейзер не сформировал такой большой конус, как первый. Здесь продолжает расти причудливый холм, похожий на инопланетный ландшафт, из которого вода может выбрасываться на высоту до около 1,5 м.

Will’s Geyser

Поверхность гейзера покрыта минеральными отложениями и термофильными водорослями, хорошо чувствующими себя в горячей и влажной среде. Именно их сочетание создало многочисленные оттенки зеленого и красного, благодаря чему Fly Geyser выглядит почти неземным.

В июне 2016 года некоммерческая организация Burning Man Project приобрела Fly Ranch за 6,5 млн дол. Организация стремилась сохранить и восстановить природные экосистемы на территории площадью около 1538 гектаров. Среди них водно-болотные угодья, природные источники, заросли полыни, травянистые равнины и высохшее дно озера, известное как плайя. В мае 2018 года ранчо впервые за 20 лет снова открыли для посетителей.

Напомним, в Йеллоустоунском национальном парке после более чем пяти лет тишины снова начал извергаться редкий кислотный гейзер Эхинус. Он выбрасывает горячую воду на высоту до 9 м каждые несколько часов. Эхинус уникален тем, что, несмотря на кислую воду, которая обычно разрушает подземные каналы, он сохраняет баланс благодаря смешиванию газов с грунтовыми водами. Его вода имеет кислотность, сопоставимую с уксусом или апельсиновым соком.

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