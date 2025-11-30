Инопланетяне не скрываются, им просто… скучно: ученый NASA выдвинул новую теорию

Инопланетянам возможно просто не интересно посещать Землю

Парадокс Ферми, указывающий на противоречие между высокой вероятностью существования внеземных цивилизаций и отсутствием их следов, десятилетиями не дает покоя ученым: если Вселенная такая огромная и старая, то где все? Почему мы до сих пор не встретили ни одного «зеленого человечка» или хотя бы не услышали их радио? Ответы варьировались от пессимистических (они уничтожили сами себя) до фантастических (они перешли в цифровое измерение). Однако ученый из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Робин Корбет предлагает спуститься с небес на землю и рассмотреть вариант, который он назвал радикальной обыденностью.

Об этом говорится в его исследовании, опубликованном на портале arXiv.

Теория космической скуки

Корбет предполагает, что наша Галактика может быть наполнена жизнью, но эта жизнь совсем не стремится покорять звездные просторы, как это показывают в «Звездных войнах». Ученый считает, что развитые цивилизации со временем упираются в своеобразный «потолок мотивации».

Вместо того чтобы строить гигантские сферы Дайсона вокруг звезд или отправлять флотилии кораблей в другие миры, инопланетяне могут просто решить, что игра не стоит свеч. Логика проста: любая экспансия требует колоссальных ресурсов и энергии. Если цивилизация уже достигла комфортного уровня жизни, зачем тратить триллионы на рискованные путешествия, не приносящие ничего принципиально нового?

Эффект привыкания

Автор исследования проводит интересную параллель с биологическим процессом привыкания (габитуации), когда организм перестает реагировать на повторяющиеся раздражители.

Представьте себе цивилизацию, которая уже исследовала несколько соседних систем и нашла там просто камни, газ или примитивные бактерии. Со временем энтузиазм угасает. Высокоразвитые общества могут сделать вывод, что Вселенная везде примерно одинакова, и новые контакты не дадут прорывных знаний или технологий.

Разочарование вместо страха

Итак, согласно теории Корбета, отсутствие сигнала «WOW!» – это не признак того, что нас боятся или хотят уничтожить. Это признак того, что мы, возможно, просто не так интересны, чтобы ради нас тратить топливо на межзвездный перелет.

«Обнаружение внеземной жизни может не привести к огромному росту нашего технологического уровня и может разочаровать нас», — заключает ученый.

Это значит, что даже если мы когда-нибудь найдем братьев по разуму, они могут оказаться домоседами, предпочитающими решить собственные проблемы, а не общение с далекими и шумными соседями вроде нас.

