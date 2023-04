Инопланетяне свяжутся с человечеством не раньше 2029 года: объяснение ученых

Ученые, работающие в Сети глубокого космоса (DSN) NASA, считают, что сигналы, посланные в космос, могли получить инопланетяне, но для того, чтобы их ответ достиг Земли, понадобится еще как минимум 6 лет.

Глобальная сеть радиоантен передает радиосигналы в отдаленные части нашей галактики, пытаясь вызвать ответ от разумной внеземной жизни. Но космос настолько огромен, что нужны годы для обмена сообщениями.

Согласно подсчетам ученых, сигнал, посланный космическим зондом "Пионер-10", запущенным в 1972 году и в настоящее время расположенным на расстоянии 19,3 миллиарда километров от Земли, в 2002 году достиг мертвой звезды, известной как белый карлик, расположенной на расстоянии 27 световых лет. Если разумная форма внеземной жизни вблизи этой звезды существует, то обратный сигнал достигнет Земли только в 2029 году.

Сигналы с Земли также посылались с космического аппарата "Вояджер-2", который был запущен в 1977 году, в 1980 и 1983 годах. Они достигли двух далеких звезд в 2007 году. Ученые не ожидают никакой реакции инопланетян, по крайней мере, до начала 2030-х годов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Publications of Astronomical Society of the Pacific, исследователи составили список звезд, которые получат сигналы от Земли в следующем столетии. Но из-за медленного темпа космической связи землянам придется долго ждать ответа.

При этом радиоастроном Жан-Люк Марго из Калифорнийского университета считает, что слабые и редкие радиопередачи с Земли делают маловероятным, что они позволят выявить внеземные цивилизации, поскольку достигают лишь одной миллионной доли от объема нашей галактики — Млечного Пути.

"Вероятность существования другой цивилизации в этом крошечном пузыре чрезвычайно мала, если в Млечном Пути нет миллионов цивилизаций", — добавил он.

