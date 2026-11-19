Instagram разрешил редактировать stories / © Unsplash

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Соцсеть Instagram запустила функцию, которую давно ждали пользователи: теперь в уже опубликованных stories можно менять детали, не удаляя саму публикацию. В течение первых 15 минут после публикации можно будет обновить текст, аудиосопровождение, наклейки или рисунки от руки, при этом все собранные просмотры, лайки и ответы сохраняются.

Об этом пишет Gizmodo.

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Instagram ввел 15-минутное окно для редактирования опубликованных stories

О запуске этой возможности сообщил 18 ноября руководитель Instagram в компании Meta Адам Моссери.

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«Если вы когда-нибудь замечали опечатку сразу после публикации stories, это для вас. Теперь вы можете редактировать текст, музыку, стикеры и рисунки в течение 15 минут после публикации, не теряя просмотров, лайков или ответов», — написал он.

Чтобы внести правки, нужно открыть меню через кнопку с тремя точками в правом нижнем углу экрана и нажать новый пункт Edit story. Это позволит убрать лишний стикер, переписать заголовок или добавить песню без загрузки контента.

После сохранения в левом верхнем углу истории отобразится соответствующий индикатор Edited.

До этого любая правка требовала полного удаления stories и новой публикации. Если для обычных аккаунтов потеря нескольких реакций за первые четверть часа не слишком ощутима, то для авторов контента и бизнес-страниц, где каждое взаимодействие имеет критический вес, это существенное изменение.

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Адам Моссери отметил, что о такой функции просили много людей.

В апреле тестирование этого инструмента заметил исследователь мобильных приложений Алессандро Палуцци. Но та тестовая версия, по его словам, работала по другому принципу: редактирование приводило к удалению исходной stories и полному обнулению лайков, реакций и комментариев. В релизной версии, представленной в среду, такой сценарий был переработан.

Параллельно с возможностью редактирования stories платформа представила еще три новинки. Благодаря свежей функции макетов пользователям стало удобнее выбирать сразу несколько снимков для объединения в одну историю.

Кроме того, разработчики усовершенствовали генерацию фона для фотографий, не совпадающих по пропорциям с вертикальным экраном, а также переделали панель стикеров — ее сделали более удобной для навигации и наполнили новыми вариантами оформления с обновленными шрифтами, палитрой и формами.

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Соцсети: последние новости

Напомним, суд в штате Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить рекордный в ее истории штраф в размере $25 млрд за систематическое введение общественности в заблуждение по поводу использования персональных данных пользователей Facebook в 2010–2021 годах.

По заключению суда, компания и ее руководство, включая Марка Цукерберга, умышленно скрывали реальные бизнес-практики и уверяли пользователей, что их данные не передаются третьим сторонам без разрешения, что подтвердила внутренняя переписка топ-менеджеров.

Иск связан с практиками Facebook, разоблаченными во время скандала с компанией Cambridge Analytica, которая использовала данные миллионов пользователей в политической деятельности, в частности, перед выборами президента США в 2016 году. Присяжные зафиксировали более 40 миллионов нарушений законодательства штата, от которых пострадали около 2 миллионов жителей Нью-Мексико.

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