- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 491
- Время на прочтение
- 2 мин
Инсульт: какие симптомы появляются за 10 лет
Исследование показало, что когнитивные изменения и трудности с повседневными делами сигнализируют о предстоящем инсульте.
Исследователи из Нидерландов пришли к выводу, что симптомы, которые могут предсказывать инсульт в будущем, заметны у некоторых людей еще за 10 лет до его наступления.
Об этом пишет news24.
Специалисты отмечают, что будущие пациенты с инсультом чаще демонстрируют постепенное снижение когнитивных способностей и трудности в выполнении повседневных задач — от управления финансами до приготовления пищи. Выявление этих признаков заранее позволяет значительно снизить риск инсульта благодаря здоровому образу жизни и профилактическим медикаментам.
В рамках исследования в Erasmus MC University в Роттердаме изучили данные 14 712 участников, которых наблюдали в течение 28 лет. Люди проходили комплекс интеллектуальных и физических тестов, а также регулярные интервью. Оценивали память, словарный запас, скорость реакции и способность справляться с бытовыми задачами — уборкой, стиркой, приготовлением пищи и ведением финансов.
Во время наблюдения 1 662 человека впервые перенесли инсульт, средний возраст которых составлял 80 лет. Анализ показал, что примерно за 10 лет до события эти люди демонстрировали худшие результаты во всех тестах по сравнению с участниками, у которых инсульта не произошло. Особенно заметное ухудшение способности выполнять базовые повседневные дела наблюдалось за два-три года до инсульта.
Исследователи обнаружили, что самый высокий риск мозгового нарушения имеют женщины, люди со средним образованием и те, кто имеет генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.
Своевременное выявление этих признаков помогает специалистам своевременно принять профилактические меры, что снижает вероятность развития инсульта и улучшает качество жизни пациентов.
Напомним, ранее мы объясняли причины ишемического инсульта, его симптомы, факторы риска, методы лечения и профилактики, а также особенности реагирования на это состояние.