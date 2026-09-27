Инсульты, деменция и «третий термин»: предсказывающий Трампу популярный экстрасенс

«Карты Таро и финал в отеле»: Американский таролог поразил «пророчеством» о судьбе Дональда Трампа / © Associated Press

Реклама

Американский таролог и ведущий YouTube-канала Scrying Out Loud по имени Тревор заявил, что во время своих эзотерических сеансов якобы получил «откровение» о том, как может завершиться жизнь президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет UNILAD.

Реклама

Он утверждает, что пророчество пришло в виде образа, начавшегося много лет назад, и он считает, что знает, где происходит этот образ и что происходит дальше.

Реклама

Вместо внезапной смерти Тревор подробно описывает ряд проблем со здоровьем, которые, по его мнению, преследовали или будут преследовать президента США. «Провидец» предполагает, что диагноз деменции был поставлен Трампу в 2017-2018 годах.

Читайте также Трамп сделал громкое заявление о будущем Украины и роли Зеленского

Тревор утверждает, что первый инсульт произошел с Трампом в 2019 году. Затем, в октябре 2020 года, Трамп якобы находился в больнице из-за Covid, что, по его словам, повлекло за собой длительное повреждение сердца.

Тревор также утверждает, что в сентябре 2025 г. произошел второй инсульт, а вскоре после этого начались судороги.

Экстрасенс утверждает, что смерть Трампа якобы может наступить в отеле или курорте. Среди возможных сценариев он назвал сильную головную боль, падение или внезапное событие вроде инсульта.

Реклама

В то же время, Тревор предположил, что причиной может стать неврологическая проблема, связанная с мозгом, а не заболевание сердца. Точную дату смерти он не назвал.

«Я не знаю когда именно. Но в общем, чем больше вещей я могу заполнить, тем ближе к правде», — сказал он.

При этом сам Тревор предостерег зрителей, что его слова не следует воспринимать как достоверный прогноз. Он назвал свои расписания Таро развлечением и отметил, что может ошибаться.

UNILAD также напоминает о другом известном экстрасенсе — Крейге Гамильтоне-Паркере, которого называют «пророком катастроф». Ранее тот заявлял, что после завершения политической карьеры Трамп может стать религиозной фигурой, но перед этим останется у власти еще на третий срок.

Реклама

В то же время заявления Тревора о якобы перенесенных Трампом инсультах, деменции или других заболеваниях являются его собственными эзотерическими предположениями и не являются медицинским диагнозом. Независимые доказательства в подтверждение этих утверждений в публикации не приведены.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров

Новости партнеров