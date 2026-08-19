Интересная головоломка с весами: многие ошибаются с первого раза

Интересная головоломка

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Любите задачи, заставляющие мозг поломать голову? Перед нами проста на первый взгляд картинка, где изображены 3 пары весов с разными школьными вещами. Чтобы не попасть в мышеловку, разберем все шаг за шагом.

Шаг первый — считаем карандаши.

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Смотрим на первые весы. На них лежат 3 одинаковых желтых карандаша, а экран показывает число 150. Поскольку все предметы одинаковы по весу, просто делим 150 на 3. Выходит, что 1 желтый карандаш весит 50. Это наш первый ключ к разгадке.

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Шаг второй — находим вес блокнота.

Переходим ко вторым весам. Здесь мы видим уже знакомый желтый карандаш вместе с зеленым блокнотом, а на экране светится число 350. Поскольку вес карандаша нам уже известен и равен 50, найти массу блокнота легко. Из 350 вычитаем 50 и получаем 300. Итак, блокнот весит 300.

Шаг третий — узнаем вес ножниц.

На финальных весах лежит тот же блокнот вместе с синими ножницами, а табло показывает 450. Учитывая, что блокнот весит 300, остается отнять это число от общей суммы. 450 минус 300 дает 150. Это и есть искомый вес ножниц.

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Быстрая проверка.

Сверим цифры:

3 карандаша вместе дают 150, то есть 1 — 50.

Карандаш (50) плюс блокнот (300) равняется 350.

Блокнот (300) плюс ножницы (150) равны 450.

Все сходится совершенно. Немного логического мышления и внимательности и загадка решена.

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